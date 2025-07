Odlična vijest za 140.000 korisnika, u srijedu kreću isplate

U srijedu 16. srpnja 2025. počinje isplata doplatka za djecu za lipanj 2025., objavili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Doplatak za djecu ovog će mjeseca dobiti 142 087 korisnika za ukupno 290 786 djece. U lipnju je za svibanj doplatak primilo 138 382 korisnika za ukupno 283 688 djece. Inače, pravo na doplatak za djecu stječe korisnik pod uvjetom da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 140 % proračunske osnovice (dohodovni cenzus) i iznosi 618,02 eura, budući da proračunska osnovica za 2025. godinu iznosi 441,44 eura.

Uvjeti temeljem kojih se stječe pravo za doplatak na djecu regulirani su Zakonom o doplatku za djecu i propisuju:

da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje tri (3) godine prije podnošenja zahtjeva

da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu, bez uvjeta državljanstva i duljine prebivališta, odnosno stalnog boravka na području Republike Hrvatske

da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 140 % proračunske osnovice

da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom

da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete.

Kako je precizirano na mrežnim stranicama HZMO-a, pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, druga osoba koja na temelju odluke nadležnog tijela ostvaruje roditeljsku skrb, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju odluke nadležnog tijela, dijete povjereno na svakodnevnu skrb za svu djecu koju uzdržava. Korisnik doplatka za djecu može biti i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju. Dijete ima pravo na doplatak do 15. godine života, odnosno do kraja školske godine u kojoj navršava 15 godina života, a nakon toga ako je i nakon 15. godine u osnovnoj školi zbog kasnijeg upisa u prvi razred ili je izgubilo godinu zbog zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Na dječji doplatak pravo ima dijete do završetka redovnog srednjoškolskog obrazovanja, ali najduže do kraja školske godine u kojoj navršava 19 godina života. Ako srednja škola traje pet godina, doplatak će primati do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi, a najduže do kraja školske godine u kojoj navršava 20 godina života. Za dijete s teškoćama u razvoju koje se školuje, doplatak za djecu pripada i nakon navršenih 15 godina života, a najduže do 21. godine života. Za dijete koje nakon duže bolesti nastavi redovito školovanje u osnovnoj ili srednjoj školi i zbog bolesti školu nije moglo školu u predviđenom roku, pravo na doplatak za djecu produžuje se i nakon navršenih propisanih godina života - za onoliko vremena koliko je dijete izgubilo od redovitog školovanja zbog bolesti, a najduže do 21. godine života. Doplatak za djecu pripada i za razdoblje u kojem je dijete spriječeno redovito pohađati školu zbog bolesti.