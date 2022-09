Odgovor Rusa na ograničenje cijene nafte prekid isporuke plina

Grupa G7, sedam najrazvijenijih industrijskih zemalja, dogovorila je u petak ograničenje cijena ruske nafte kako bi smanjila mogućnost Rusije da financira svoje ratovanje u Ukrajini prodajom svoje nafte.

– Nastojat ćemo smanjiti prilike za zaobilaženje režima ograničenja cijena – rekli su također ministri zemalja G7. To se, primjerice, odnosi na suspenziju osiguranja brodovima koji prevoze rusku naftu kupljenu za cijenu veću od dogovorenog limita, čime bi se praktički trebao onemogućiti prijevoz tog proizvoda. Kolika će ta cijena zapravo biti, još nije objavljeno.

Neće se prekinuti tok

Ono što se zna jest to da će biti iznad proizvodne cijene kako se ne bi prekinuo dotok. Očekuje se da će se ta mjera i sve s njom povezano pokrenuti s prosincem. Iako je ova gospodarski moćna grupacija tek razmišljala o uvođenju takvog limita, zato što bi se takva mjera mogla protumačiti i kao narušavanje temelja zapadnog društva kao što je tržišna utakmica, u petak su se lideri G7 ipak usuglasili da se nešto takvo mora poduzeti. Ovaj potez, do sada ipak bez presedana, povukao je i protumjeru Rusije, koja u subotu ipak nije ponovno upogonila plinovod Sjeverni tok 1, koji je i dalje ključan za stabilnost opskrbe Europe plinom.

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS Photo: KACPER PEMPEL/REUTERS

Gazprom je objavio da do toga neće doći zbog kvara na motoru turbine, odnosno zbog curenja ulja na kompresorskoj stanici Portovaja pokraj Sankt Peterburga. Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, potvrdio je da se radi o kvaru na turbini koja se, kao i drugi dijelovi plinovodnog sustava, sada teže održava, a to nije krivnja Gazproma. Jer, popravak takvih uređaja moguć je samo u specijaliziranim radionicama, a one moraju poštovati režim zapadnih sankcija prema Rusiji.

Siemens Energy, koji je izvođač, nema problem da servisira turbinu, ali jednostavno nema gdje, kažu u Gazpromu. Zapadni dužnosnici tvrde da to nije točno i da se radi o ruskoj manipulaciji kao odgovoru na najavljeno ograničenje cijene ruske nafte. Ni u Siemensu nisu mogli komentirati ništa od ovih navoda.

– Završno s 22 sata jučer nismo uključeni u održavanje i nismo zaprimili takvu narudžbu – priopćeno je u subotu iz njemačke kompanije.

Dok se kvar ne otkloni, nema isporuke plina, a kada će biti nastavljena, u ovom trenutku nije poznato. Aleksandar Novak, zamjenik ruskog premijera, nazvao je potez zemalja G7 apsurdnim te najavio da zemljama koje odluče poštovati režim ograničavanja ruske nafte i derivata oni neće isporučivati. Sjedinjene Države, vodeću silu ove skupine, to ne brine previše.

Mogućnost mešetarenja izvan G7

– Današnji potez pridonijet će zadavanju velikog udarca ruskim financijama, omest će rusku sposobnost vođenja neprovociranog rata u Ukrajini i ubrzati raspadanje ruske ekonomije. Već gledamo utjecaj ograničenja cijena promatrajući ruske brzoplete pokušaje da ispregovaraju bilateralne sporazume za prodaju nafte po žestoko diskontiranim cijenama – rekla je američka državna tajnica Janet Yellen.

Ona, međutim, tvrdi da će limit na cijenu imati manje štetan učinak na svjetske energetske tokove od zabrane koju je uveo EU. Amerika je ovu mjeru gurala dva mjeseca nailazeći na skepsu zato što bi zemlje izvan G7, pogotovo one poput Indije ili Kine, mogle iskoristiti priliku i kupovati rusku naftu da bi je preprodavale uz zaradu. S time da Rusija unatoč recentnom padu cijena energenata i dalje zarađuje umanjujući tako učinak sankcija. Iz američkog ministarstva financija tvrde da su im neki svjetski lideri već rekli da imaju koristi od najave jer je Rusija svjesna da joj se broj kupaca smanjuje.

VIDEO: Kremlj poslao poruku: Naftu nećemo prodavati zemljama koje uvedu ograničenje cijena.