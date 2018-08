U utorak stiže promjena vremena uz obilne pljuskove i grmljavinu

U većini krajeva vrijeme bi danas trebalo biti lijepo, vedro i sunčano, a moguća je kiša jedino na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima te rijetko u untrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, od sredine dana i umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34 °C, prenosi DHMZ.

No, sutra će već vrijeme biti znatno drukčije - najavljuju se obilni pljuskovi s grmljavinom. Kiša će već ujutro biti na sjevernom Jadranu, a od sredine dana i u zapadnim predjelima unutrašnjosti, a prema večeri i drugdje. Pljuskovi će najvjerojatnije biti praćeni pojačanim vjetrom. Najsunčanije bit će na krajnjem jugu i istoku Hrvatske.

Vjetar u unutrašnjosti umjeren jugozapadni, poslijepodne sjeverac. Na Jadranu većinom jugo, prolazno bura i sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a najviša dnevna od 27 do 32 °C.

>> Pogledajte video - Kako se građani nose s toplinskim valom