Živa raste i do 36 °C: Crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura

Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a uz jači razvoj oblaka mala je vjerojatnost za poneki lokalni, poslijepodnevni pljusak.

Vjetar slab, na Jadranu ponegdje i umjeren, ujutro uz obalu bura, zatim zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 31 do 36 °C, javlja DHMZ.

Crveni meteoalarm zbog vrućine i temperature koje će se kretati od 33 do 36 °C oglašen je za cijeli Jadran.

Vruće i u utorak

Sutra će biti većinom sunčano i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poneki poslijepodnevni pljusak praćen grmljavinom najvjerojatniji je u zapadnim kopnenim područjima. Vjetar većinom slab, poslijepodne duž obale do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 23 do 27. Najviša dnevna od 31 do 36 °C.

Meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc o vremenu koje nas čeka