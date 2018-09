Od turbulencija u HDZ-u mogao bi profitirati Most, poruke desnima već šalju

Turbulencije u HDZ-u nakon izbacivanja Darka Milinovića, a posebno nakon najave prosvjeda vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave zbog tromosti državnih institucija u procesuiranju zločina u Vukovaru, otvorile su prostor za jačanje desnih opcija. No, na rascjepkanoj desnici zasad je teško pronaći stranku koja bi se u kratkom roku mogla nametnuti do te mjere da bi polučila ozbiljniji rezultat na eventualnim prijevremenim parlamentarnim izborima, odluči li se Plenković na njih.

Otkrili se na Istanbulskoj

Biračima desnog centra i desnice kao alternativa se tako nameće Most, koji jedini ima pažnje vrijednu podršku birača, a koja je već dulje vrijeme između sedam i osam posto, a još su u glasovanju o Istanbulskoj konvenciji pokazali kako im je dominantni svjetonazor ipak konzervativni ma koliko su trudili objasniti da su kao politička platforma “cijepljeni” od bilo kakve ideologije. U toj stanci ovih dana intenzivno razmišljaju kako da se najbolje pripreme za izbore i ono što će nakon njih slijediti. Ističu kako im koalicija s HDZ-om, nakon dva propala pokušaja, ne pada na pamet, a nisu skloni ni suradnji sa SDP-om, u kojemu su jazovi tako duboki da nitko ne vjeruje da bi mogli imati prigodu za okupljanje parlamentarne većine. U Mostu su svjesni kako im preostaje jedino pokušaj okrupnjivanja biračkog tijela sklonog desnom centru i desnici, odnosno da se pokušaju nametnuti kao neka varijanta “poštenog HDZ-a”.

Da Most i te kako računa s tim dijelom birača, još jednom su ovih dana pokazali najavljujući moguću suradnju s mladim aktivistom i blogerom Marijanom Knezovićem, koji na konzervativnoj sceni već uživa status zvijezde. Politički tajnik stranke Nikola Grmoja ne krije da Most računa na prostor koji na desnom centru i desnici otvaraju događaji u HDZ-u.

– Svakako računamo na to, prostor se tu otvara, ali Most je puno širi od toga. U HDZ-u kažu da su pokret, no mi smo i više od tog – kaže Grmoja. Kaže kako im je Knezović zanimljiv kao mladi čovjek čiji je angažman prepoznat, a najavljuje i nova slična “iznenađenja”.

Što se tiče eventualnog okrupnjavanja među konzervativnim strankama, tvrdi kako te vrste razgovora nema te kako je Most koncentriran na suradnju s prepoznatim pojedincima.

– Mi imamo centar, za nas i sada glasa dio birača desnog centra i to je tijelo na koje računamo. Što se tiče razgovora s nekim grupacijama, to ne, ali ima dosta mladih ljudi, intelektualaca koji iskazuju interes za pristupanje Mostu, među ostalim, i na tom dijelu političke scene – objašnjava.

Podržavaju prosvjed

Plus u očima desnice Mostu bi mogla biti i podrška Penavinu prosvjedu, u kojem neće sudjelovati, ali građane pozivaju da ga podrže.

– Institucije moraju istražiti one koji su počinili zločine. To podržavamo, ali nećemo sudjelovati u prosvjedu koji je inicirao HDZ-ov gradonačelnik, ni na koji ga način ne želimo politizirati, ali pozivamo građane da mu se pridruže – poručio je Grmoja.