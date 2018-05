Od supruge Ljudmile rastao se prije pet godina, a novu vezu skriva od javnosti

Kad je čula da će njezin suprug postati predsjednik Rusije, Ljudmila je cijeli dan provela plačući. Bilo joj je jasno da je s privatnošću njezine obitelji gotovo. Citat je ovo iz jedine do sada objavljene knjige u kojoj se spominje obitelj prvog čovjeka Rusije i jednog od najmoćnijih ljudi svijeta Vladimira Vladimiroviča Putina. Knjige koja je objavljena 2000. godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je Putin stao na čelo Rusije. A vrijeme je pokazalo kako Ljudmila nije imala razloga za plač. Jer obitelj i privatni život Vladimira Putina tema su o kojoj se vrlo malo zna. A i te su informacije prilično šture.

Da Vladimir Putin nema namjeru svoj obiteljski život dijeliti s javnošću, poznato je već odavno, a posljednja demonstracija ove odluke dogodila se prije nekoliko dana, na Putinovoj inauguraciji četvrtog mandata. Tada je, potpuno sam, bez pratnje supruge ili djece, kao što je uobičajeno u SAD-u, zemljama Europe, odnosno u gotovo svim ostalim zemljama svijeta, prošao ceremoniju, prisegnuo i bez pratnje svojih najbližih otišao u svoj ured.

Naravno, nije tu riječ o nedostatku šarma ili eventualnoj mogućnosti da Putin ne voli pozornost žena. Upravo suprotno, u Rusiji velik dio njegovih obožavatelja predstavljaju upravo pripadnice nježnijeg spola. Tome pridonose i njegove fotoseanse dok jaše konja, roni pod morem ili upravlja zrakoplovom. Njegove fotografije s treninga džuda, koje žene nerijetko bacaju u delirij, stvaraju o njemu sliku moćnog sportaša čvrste volje i čelična tijela.

Putinu ne nedostaje ni šarma, što se vidjelo i u susretima s Donaldom i Melanijom Trump, kada se vrlo galantno odnosio prema američkoj prvoj dami zabavljajući je upadicama i šalama dok je njezin suprug samo nijemo gledao u sve što se događa tijekom večere. Pokazao je svoju uglađenost i u trenutku kad je supruzi kineskog predsjednika Xija dao svoj ogrtač, na što kineski lider nije baš blagonaklono gledao. Putin je šarmantan i očito vrlo ugodan prema ženama, no jedno je jasno. Njegova obitelji, supruga i djeca, zabranjena su tema za ruske medije.

Kad je stupao na dužnost predsjednika gospodarski i vojno posrnule Rusije i preuzimao ključeve Kremlja od Borisa Jeljcina, Putin je bio oženjen Ljudmilom, nekadašnjom stjuardesom Aeroflota koju je upoznao na nagovor zajedničkih prijatelja 1980. godine. Pri prvom susretu nije ju baš impresionirao.

– Bio je vrlo loše odjeven i nije ostavljao dojam. Izgledao je kao muškarac na kojeg ne bih obratila previše pozornosti na ulici – ustvrdila je kasnije Ljudmila svojim prijateljima.

No Vladimir Putin, u to vrijeme operativac KGB-a u Lenjingradu, bio je prilično uporan, pa su se Ljudmila i Vladimir vjenčali 1983. godine. Dvije godine poslije u Lenjingradu je rođena njihova starija kći Marija, koju odmila zovu Maša, a mlađa kći Katja rodila se godinu dana poslije. I to u Dresdenu, gdje je Vladimir Putin već bio postavljen na mjesto operativca KGB-a.

Obje su djevojčice pohađale međunarodnu školu Friedrich Haass, a kad su se 1996. vratile u Rusiju, upisale su studij na Sveučilištu St. Peterburg. Maša je upisala biologiju, a Katja azijske studije.

Zabranjena tema

Putinova supruga i kćeri dale su samo jedan intervju u životu, upravo za knjigu objavljenu na početku Putinova prvog mandata. O životu ruskog lidera rekle su vrlo malo.

– Kada nam je mama rekla da će tata postati predsjednik, mislila sam da se šali. Nisam mogla vjerovati. A sada je sve drugačije. I kad idemo u kino, imamo čuvare pokraj sebe. Sada ih više gotovo i ne primjećujemo. Oni isto gledaju filmove s nama, ali nas čuvaju. Čak i kad idemo nekamo s prijateljima, oni su uvijek u blizini'.

Pokušavaju biti sa strane, ne smetati nam i ne upletati se, ali su tu. Nekada ih pozovemo da sjednu s nama popiti kavu, ali nikada ni jedan od njih nije na to pristao – rekla je tada četrnaestogodišnja Katja u intervjuu koji su žene obitelji Putin dale u jednoj dači pokraj Moskve.

I to je bio kraj njihovih javnih nastupa. Od tada su Putinove kćeri nestale iz javnosti, a supruga Ljudmila pojavljivala se samo u vrlo rijetkim trenucima i protokolarnim prilikama. Putinova obitelj od toga je trenutka bila svojevrsna zabranjena tema za sve izvjestitelje i novinare kojima je bilo jasno kako moraju poštovati ovaj nalog ili snositi posljedice. Kada je 2008. godine liberalni dnevnik Moskovski korespondent objavio kako odnosi između Vladimira i Ljudmile Putin nisu baš najbolji, zbog njegove afere s gimnastičarkom Alinom Kabajevom, urednik Grigorij Nekrošev u nekoliko je sati morao podnijeti ostavku. Tadašnji vlasnik Moskovskog korespondenta, milijarder Evgenij Lebedev, koji je u svom portfelju tada imao i britanske novine Evening standard te Independent, najavio je kako će zaštititi svog urednika. No uskoro je dobio poziv iz 'visokih krugova u Kremlju'. Rezultat razgovora – Moskovski korespondent nikada više nije izašao.

Koliko god da je branio privatnost svoje obitelji, branio je i njih osobno. Kad je 2010. tadašnji navodni Mašin dečko Jorrit Faassen, inače izvršni direktor državne energetske kompanije Gazprom pretučen, kada su ga doslovno “iscipelarili” tjelesni čuvari bankara Matveja Urina tijekom nekog prometnog nesporazuma u središtu Moskve, osveta Kremlja bila je munjevita. Urinove su tvrtke raspuštene preko noći, a sam Matvej Urin završio je na dugogodišnjoj robiji zbog poslovne prijevare i porezne utaje.

Maša i njezin dečko Faassen preselili su se navodno u Nizozemsku, u jedno od predgrađa Haaga, no kada su novinari pokušali doći do njihove adrese, nisu je uspjeli naći. Katja je ostala u Rusiji, udana je za ruskog poslovnog čovjeka Kirila Šahmalova, a radi u Nacionalnoj fundaciji za intelektualni razvoj, na čijem je čelu. Ne postoje danas njihove fotografije, a kamoli više podataka o njihovu privatnu životu.

Jesu li se tajno vjenčali?

Jedan od rijetkih trenutaka kada se službeni Kremlj dotaknuo privatnosti predsjednika Putina zbio se 2013. godine kada je objavljeno kako se Vladimir i Ljudmila Putin rastaju nakon 30 godina braka. Samo se tada službena Moskva dotaknula ove priča, a čak su i ruske novine ovu vijest popratile u kratkim crticama nastojeći ne dirati ovu priču i izbjeći temu koliko god je to moguće. Zato su se za vijest zainteresirali strani mediji, no bez ikakva uspjeha.

Iza Putinove rastave stoji, po svemu sudeći, mlada gimnastičarka Alina Kabajeva, ista ona zbog čijeg je spominjanja 2008. ugašen Moskovski korespondent. Riječ je o drugoj najuspješnijoj ruskoj gimnastičarki u povijesti koja je od 2007. do 2014. bila i zastupnica u ruskoj Dumi. Upravo na listi Putinove stranke Ujedinjena Rusija. Ni ona ni Putin nikada nisu ništa javno potvrdili, no tvrdi se kako su njih dvoje tajno vjenčani te da imaju dvoje djece, najvjerojatnije dvojicu dječaka. Inače, od 2008., kada je i Moskovski korespondent pisao o navodnoj aferi s Putinom, Alina Kabajeva nikada nije viđena u intimnom društvu nekog muškarca iako je riječ o jednoj od najljepših Ruskinja.

Što se same Ljudmile, prve Putinove žene, tiče, iako je već pet godina “slobodna”, ni jednom se nije javno oglasila niti je ikada istupila u javnosti. Posljednje što se od nje čulo bilo je u vrijeme kada su ona i Vladimir objavili kako se rastaju i kako razvod prolazi civilizirano. U prvih nekoliko godina nakon razvoda smatralo se kako je Ljudmila u nekom samostanu stotinjak kilometara od Moskve, no pokazalo se da je situacija znatno drugačija. Tijekom 2016. doznalo se kako se bivša Putinova supruga preudala, ovaj put za Artura Očretnija, direktora Centra za razvoj interosobnih komunikacija (CDIC). No i tu je stvarnost malo drugačija. Stvarnu kontrolu nad CDIC-om ima Ljudmila, nekadašnja Putinova supruga, a institut se nalazi u središtu Moskve. U zgradi koja je kulturno nasljeđe Rusije, u kojoj je svojedobno živio Lav Tolstoj. I koja je potpuno obnovljena i proširena 2013., upravo u vrijeme razvoda bračnog para Putin. U zgradi je i niz zakupoprimaca poslovnih prostora poput VTB banke, Sberbanka, prestižni sushi restoran... Najamninu plaćaju tvrtki Meridian, koja je u vlasništvu tvrtke Interservis, čiji je jedini vlasnik Ljudmila Škrebnoja. Inače, Škrebnoja je djevojačko prezime bivše Putinove supruge.

U svakom slučaju, Vladimir Putin vrlo brižno skriva svoju privatnost i privatnost svog obiteljskog kruga u kojem očito vrijedi pravilo šutnje i potpune zaštite koju se dobiva zauzvrat. Nije potpuno jasno zbog čega Putin toliko inzistira na skrivanju svog obiteljskog kruga, no jedno od mogućih objašnjenja je i to što je sam, iz prve ruke, vidio što se događa kada obitelji političkih dužnosnika dođe pod svjetla reflektora. Vidio je kako su se ponašale supruga i kćeri gradonačelnika St. Peterburga Anatolija Sobčaka, u čijem je uredu Putin radio nakon povratka iz Dresdena na početku svoje političke karijere. Tada su se Sobčakova supruga Ljudmila i kći Ksenija družile vrlo javno s poznatim ruskim mafijašima, bile prisutne na njihovim zabavama i sablažnjavale stanovnike St. Peterburga.

Prednost nad ostalim liderima

Nešto kasnije Putin je vrlo jasno vidio kako su njegovim prethodnikom Borisom Jeljcinom manipulirale njegove vlastite kćeri i društvo koje se okupljalo oko njih. A upravo iz tog društva nastalo je nekoliko ruskih oligarha, poput Borisa Berezovskog i Romana Abramoviča. Ujedno, vidio je i kako su u politiku upletena i djeca i supruge većine lidera država nastalih raspadom nekadašnjeg SSSR-a, poput Uzbekistana i Kazahstana, što je predsjednicima tih država donijelo svojevrsnih poteškoća zbog političkih ambicija vlastite djece.

Upravo zbog toga Putin je s javne scene uklonio sve one do kojih mu je osobno stalo. I pri tome je imao, i još uvijek ima, jednu prednost nad ostalim liderima. Putin nikada nije bio na 'tijesnim' izborima, nikada nije imao prave opozicije. I zbog toga nije morao izlagati svoj privatni život javnosti kako bi se umilio nekolicini birača više. A sudeći po stavu Rusa, i neće biti potrebe za to.