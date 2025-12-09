Zelenski otkrio revidiranu verziju mirovnog plana: Istaknu je tri ključna dokumenta

Ukrajina i njezini partneri rade na tri dokumenta koja čine osnovu trenutnih diplomatskih nastojanja da se okonča rat koji vodi Rusija, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski 9. prosinca. Riječ je o okvirnom mirovnom sporazumu, sigurnosnim jamstvima i planu obnove zemlje.

Predsjednik Zelenski rekao je novinarima da glavni okvirni plan sada obuhvaća 20 točaka, nakon što su pregovarači iz originalnog 28-točkovnog prijedloga SAD-a i Rusije uklonili neke stavke. Revidiranu verziju opisao je kao „okvir koji se neprestano razvija” i koji mora odražavati „interese Ukrajine, Europe i svijeta”.

Drugi dokument usmjeren je na sigurnosna jamstva, koja Kijev priprema zajedno s Washingtonom i europskim partnerima, dodao je Zelenski. „Čekam prijedloge naše vojske i njihove dijaloge s Amerikancima”, kazao je, naglasivši da jamstva ostaju središnja tema svih razgovora.

Plan koji Rusiju ostavlja bez plijena: Ukrajina već danas šalje novi prijedlog Trumpu? Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Predsjednik je priznao da SAD „još nije spreman vidjeti Ukrajinu u NATO-u”, nazivajući to „otvorenim informacijama”, te je istaknuo da je trenutačni prioritet Kijeva osiguranje učinkovitih garancija od strane europske Koalicije voljnih i, što je presudno, od SAD-a. „SAD je rekao da žele da Ukrajina ovoga puta ima realna sigurnosna jamstva, odobrena od Kongresa, kako bismo ih mogli osjetiti, kako bismo imali oružje”, rekao je Zelenski.

„Ako bude potrebno, sankcije bi se primijenile, kako bismo imali protuzračnu obranu, a jamstva bi trebala biti poput Članka 5. Poput Petog amandmana. No detalje još nismo razradili.” Treći dokument odnosi se na obnovu Ukrajine, koju je Zelenski opisao kao ključnu za planiranje budućnosti zemlje, čak i dok rat traje, piše Kyiv Independent.

Ukrajinski predsjednik dao je ove izjave nakon što je primio izvještaj ukrajinskog pregovaračkog tima o konzultacijama održanim u Londonu s nacionalnim sigurnosnim savjetnicima EU-a. Kijev i nekoliko europskih partnera dovršili su vlastite izmjene mirovnog prijedloga ranije 9. prosinca, s ciljem da predstave jedinstven pristup dok SAD inzistira na bržem napretku.

Pitanja vezana uz teritorij, uključujući status Donbasa, i dalje se pojavljuju u razgovorima i postavlja ih Moskva, rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajina na njih dosljedno odgovara. Europski čelnici sve su više nezadovoljni što su isključeni iz kontakata SAD–Rusija, koji su rezultirali ranijim 28-točkovnim planom. Kijev je na to odgovorio produbljivanjem svojih diplomatskih aktivnosti.

Zelenski je 8. prosinca u Londonu razgovarao s britanskim premijerom Keir Starmerom i drugim liderima, prije nego što je otputovao u Bruxelles na sastanke s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i dužnosnicima EU-a. 9. prosinca susreo se s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni i papom Lavom XIV u Rimu.

Tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine Rustem Umerov prošloga je tjedna posjetio Washington kako bi nastavio doradu prijedloga koji podržava SAD. Zelenski je ranije 9. prosinca rekao da je Ukrajina, zajedno s Europom, dovršila revizije mirovnog prijedloga i planira ih uskoro predstaviti SAD-u. No, dok pregovori postaju intenzivniji, dužnosnici Kremlja tvrde da Rusija i dalje odbija kompromis po svojim ključnim zahtjevima, uključujući prisilno povlačenje s neokupiranih dijelova Donjeckej oblasti.