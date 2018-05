Putin naljutio EU: Krimski most je kršenje suvereniteta Ukrajine!

Most koji povezuje Krim i Rusiju, što ga je u utorak vozeći kamion otvorio ruski predsjednik Vladimir Putin četiri godine nakon ruskog pripojenja ukrajinskog poluotoka, predstavlja "novo kršenje suvereniteta Ukrajine", objavila je u utorak Europska unija.

Rusija je most izgradila "bez suglasnosti Ukrajine", rekla je glasnogovornica Unije. "To predstavlja novo rusko kršenje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine", dodala je.

Putin je vozeći kamion otvorio 19 kilometara dug most koji Rusiju povezuje s Krimom, ukrajinskim poluotokom koji je Moskva pripojila 2014.

Most bi trebao smanjiti izoliranost Krima koji je Rusija u ožujku 2014. pripojila svom teritoriju, potez koji međunarodna zajednica nikada nije priznala.

"Svrha izgradnje mosta je nastavak prisilne integracije poluotoka Rusiji i njegovo izoliranje od Ukrajine čiji je oduvijek dio", izjavila je glasnogovornica EU.

Ona je naglasila da most ograničava prolazak brodova Kerčkim prolazom do ukrajinskih luka Azovskog mora. "EU i dalje osuđuje nezakonito pripojenje Krima Rusiji i neće priznati to kršenje međunarodnog prava", naglasila je.

Francuska je također osudila izgradnju mosta, jer se njime "Ukrajini onemogućuje puni pristup i korištenje njezinih teritorijalnih voda koje su međunarodno priznate", istaknula je glasnogovornica francuskog ministarstva vanjskih poslova Agnes von der Muehll.

Francuska "ostaje čvrsto odana uspostavi suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine", dodala je glasnogovornica francuske diplomacije.