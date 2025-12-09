Njemački lijevi radikali sve su nasilniji i sličniji krajnjoj desnici

Posljednjih dana dva su događaja u Njemačkoj ponovno skrenula pozornost na lijevo orijentirane ekstremističke skupine koje se sve više radikaliziraju i koriste metode slične onima desničarskih ekstremista. Prošli je tjedan počelo suđenje sedmorici ljevičarskih ekstremista iz militantne skupine Antifa-Ost (Hammerbande) u Dresdenu, a protekli su vikend obilježili ljevičarski prosvjedi u Giessenu organizirani protiv osnivanja omladinske organizacije Alternative za Njemačku (AfD). Skupini Antifa-Ost sudi se zbog brutalnih napada na desničarske ekstremiste, a lijeva ekstremistička scena slavi ih i trivijaliziranjem nasilja pokazuje solidarnost s njima. Dok su ljevičarski optuženici stizali u dresdensku sudnicu, pristaše su ih glasno pozdravljali, a ispred zgrada suda aktivisti su postavili transparent na kojem je pisalo: "Oslobodite sve antife!".