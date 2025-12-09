Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NJEMAČKA JAVNOST ZABRINUTA

Njemački lijevi radikali sve su nasilniji i sličniji krajnjoj desnici

Autor
Stipe Puđa
09.12.2025.
u 21:11

Lijevi ekstremisti u svojoj ideološkoj orijentaciji zamišljaju sadašnji poredak zamijeniti socijalističkim ili komunističkim društvom. Zapravo, većina ih teži prema anarhizmu

Posljednjih dana dva su događaja u Njemačkoj ponovno skrenula pozornost na lijevo orijentirane ekstremističke skupine koje se sve više radikaliziraju i koriste metode slične onima desničarskih ekstremista. Prošli je tjedan počelo suđenje sedmorici ljevičarskih ekstremista iz militantne skupine Antifa-Ost (Hammerbande) u Dresdenu, a protekli su vikend obilježili ljevičarski prosvjedi u Giessenu organizirani protiv osnivanja omladinske organizacije Alternative za Njemačku (AfD). Skupini Antifa-Ost sudi se zbog brutalnih napada na desničarske ekstremiste, a lijeva ekstremistička scena slavi ih i trivijaliziranjem nasilja pokazuje solidarnost s njima. Dok su ljevičarski optuženici stizali u dresdensku sudnicu, pristaše su ih glasno pozdravljali, a ispred zgrada suda aktivisti su postavili transparent na kojem je pisalo: "Oslobodite sve antife!".

Ključne riječi
ekstremna ljevica Alternativa za Njemačku (AfD) ekstremna desnica Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!