SKANDAL FINANCIJSKE POMOĆI

Trump demantirao Orbana: Nisam mu obećao 'financijski štit' od 20 milijardi dolara

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Marijeta Nekić/Hina
09.12.2025.
u 21:50

Orban je najbliži saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina u 27-članom europskom bloku.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije obećao 20 milijardi dolara financijske potpore Mađarskoj, što je u suprotnosti s ranijim izjavama mađarskog premijera Viktora Orbana. "Ne, nisam mu ih obećao, ali je on to tražio", rekao je Trump za Politico u intervjuu objavljenom u utorak.

Sredinom studenog, Orban je članovima svoje delegacije nakon posjeta Bijeloj kući rekao da Mađarska može računati na američki "financijski štit" u slučaju "spekulativnog ili političkog napada" iz inozemstva.

"Tako planiram budućnost. Dobro jutro, Bruxelles", poručio je Orban, aludirajući na velike iznose koje EU uskraćuje Mađarskoj zbog zabrinutosti oko vladavine prava. Nekoliko dana kasnije, Orban je u intervjuu za mađarski televizijski kanal ATV iznio iznos kojem se nada.

"Iznos koji nam je potreban za stabilnost je 10 do 20 milijardi dolara ili eura, što iz američke perspektive nije značajan iznos", rekao je. Prošloga mjeseca, Trump je toj državi članici EU odobrio produljenje uvoza ruske energije unatoč američkim sankcijama uvedenima zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Plan koji Rusiju ostavlja bez plijena: Ukrajina već danas šalje novi prijedlog Trumpu?

Orban je najbliži saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina u 27-članom europskom bloku. U intervjuu za Politico, Trump je pozvao na razumijevanje za mađarsku situaciju, napominjući da ta zemlja nema pristup moru i stoga ne može uvoziti energiju brodovima.

EU financijska pomoć Mađarska Orban Trump

Avatar Moloh
Moloh
22:20 09.12.2025.

20 milijardi Eura Hrvatska zaradi za jednu sezonu.

