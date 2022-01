Od ponedjeljka postrožene mjere: ECDC upozorava na najveću enigmu s omikronom

Hrvatska, a osobito Zagreb, Dalmacija i Primorje, vrlo hrabro ulazi sa starim mjerama u nastavak školske godine s uvjerljivo najvećim brojem potvrđenih aktivnih zaraza i sigurno nikad više nepotvrđenih zbog zaostataka prouzročenih ograničenim kapacitetima testiranja. I uz nikad gori omjer samoizolacija (samo 19.072 na 44.633 aktivno zaraženih osoba).

Protekli tjedan imali smo pandemijski rekord po broju zaraženih – 44.633 (porast od 61 posto i 150 posto u odnosu na tjedan prije), nakon šest tjedana pada 119 je hospitalizacija više (samo jučer 54 više) nego u prošlu nedjelju, na respiratoru je 14 osoba više. Što nije zabrinjavajuće jer smo toliko povećanje znali imati u 24 sata i teškim danima.

VIDEO: Od ponedjeljka nove mjere: Ograničavaju se javna okupljanja, pojačana uporaba maski

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Optimistične studije

Međutim i ECDC, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, u petak upozorava da je potrebno i nekoliko tjedana da se brojevi odraze na povećanje broja prijama u bolnice, na intenzivne odjele i na smrtnost. Uz ogradu da su nužna dodatna istraživanja za procjenu ozbiljnosti omikron-varijante virusa, objavili su ohrabrujuće rezultate studija prema kojima omikron ne izaziva tako tešku kliničku sliku kao delta, ali osobito ističu da nedostaju istraživanja i podaci s obzirom na razlike u procijepljenosti ukupnog stanovništva i u odnosu na dob i rizične faktore.

Upravo je to ono što je za Hrvatsku najveća enigma s omikronom. Jer, ne zna se je li unatoč povećanju hospitalizacija u zemljama gdje omikron dominira to ipak razmjerno bitno manje u usporedbi s prijašnjim varijantama zbog toga što je omikron blaži i/ili to treba pripisati i cjepivu. Ako je cjepivo ili prirodno stečeni imunitet tomu uzrok, omikron bi mogao kod nas izazvati veći nered nego u visokoprocijepljenim zemljama. U Južnoj Africi, prema nerecenziranim podacima iz pokrajine Gauteng, stopa prijama u bolnice je niža (4,9 posto) nego s prethodnim varijantama (beta 18,9 i delta 13,7 posto) te ih je znatno manje razvilo tešku bolest s omikronom (28,8 naspram 60 i 66,8 posto), te su omikron-pacijenti kraće boravili u bolnici. Ali, ECDC se ograđuje da je u Gautengu 73 posto stanovništva bilo zaraženo prije pojave omikrona.

Premda, slični su zaključci i kanadskog izvješća. I u UK-u je Agencija za zdravstvenu sigurnost objavila izvješće prema kojem je 50 posto manji rizik od hospitalizacije s omikronom nego s deltom, 65 posto manji s dvije doze, te 81 posto za cijepljene s tri doze. Škotska studija upućuje na 10 puta veću stopu moguće reinfekcije omikronom nego kod delte.

Od ponedjeljka postrožene mjere

Već sljedeći tjedan možda ćemo dobiti odgovor na neka pitanja. Iako smo deveti u svijetu po smrtnosti povezane s COVID-19, mi i s dodatnim ograničenjima imamo jedan od najliberalnijih pristupa. Pitanje je hoće li omikron-varijanti predstavljati značajnu prepreku, uz to što se još nismo naučili čak ni maske nositi ispravno niti držati distancu, to što su javna okupljanja ograničena sa 100 na 50 osoba, uz COVID potvrde na 200 (iako incidencija zaraze govori da je i dvostruko cjepivo slaba zaštita), s 50 na 25 u zatvorenim prostorima, ali sto uz COVID potvrde. Ograničava se i broj gledatelja na sportskim natjecanjima, do 20 posto tribina na zatvorenom i 40 posto na otvorenom.

Najavljena je stroža kontrola ugostiteljskih objekata, gdje se maske moraju nositi dok se krećemo između stolova. U kinima, kazalištima, muzejima i vjerskim objektima obvezne su maske i za one s COVID potvrdama. Poslodavci moraju organizirati rad od kuće kad god je to moguće.

Škola u Šestanovcu i FF u Splitu držat će nastavu online

Uz osnovnu školu u Šestanovcu, jer su tamo cijele obitelji učenika i nastavnika zaražene, i Filozofski fakultet u Splitu najavio je rad u online izdanju zbog epidemiološke situacije. Zbog epidemiološke situacije nastava na splitskom Filozofskom fakultetu, prenosi Hina, od ponedjeljka 10. siječnja do završetka zimskog semestra 21. siječnja, održavat će se online, izvijestili su na stranicama fakulteta. Kolokviji, ispiti i slično održavat će se u zgradi fakulteta prema uputama predmetnih nastavnika. Studenti koji će zbog kolokvija boraviti u zgradi fakulteta, a moraju se prije ili poslije kolokvija uključiti u online nastavu, to mogu učiniti u učionicama fakulteta, prema rasporedu nastave. Ispiti će se tijekom zimskog ispitnog roka održavati u zgradi fakulteta uz poštovanje svih važećih epidemioloških mjera.