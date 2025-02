Od ožujka brojne promjene i zabrane u Njemačkoj: Manje neto mirovine, veća minimalna plaća...

Njemačku od 1. ožujka čekaju brojne promjene, a među njima su povećani dodatni doprinosi obveznih zdravstvenih osiguranja, povećanje minimalne plaće u radu na određeno, brojne promjene u željezničkom prometu... Što se sve mijenja donosi Fenix magazin:

Treći krug pregovora o kolektivnim ugovorima u sindikatu Verdi

Bilo da se radi o vrtićima ili tramvajima, u veljači su zaposlenici u javnim službama na razini države i općine neprestano štrajkali. Razlog tome je što prvi krug pregovora između sindikata Verdi i poslodavaca 24. siječnja nije dao rezultate, kao ni drugi krug 17. i 18. veljače. U ožujku prijete novi upozoravajući štrajkovi, budući da je sljedeći krug pregovora zakazan tek za 14. do 16. ožujka. Sindikatu Verdi važno je, između ostalog, povećanje plaća za osam posto ili najmanje 350 eura više mjesečno za zaposlenike. Osim toga, traže se smanjenje visokog radnog opterećenja i uvođenje tri dodatna slobodna dana kako bi se omogućio veći odmor

Manja neto mirovina za mnoge

Od 1. ožujka mnogi umirovljenici imat će manje novca na svojim računima. Razlog tome je povećanje dodatnih doprinosa zdravstvenog osiguranja početkom godine. Zakonski prosječan iznos sada iznosi 2,5 posto (2024.: 1,7 posto), no svako osiguravajuće društvo određuje svoju stopu pojedinačno. Kako je zakonom propisano, ova se promjena odražava na visinu mirovine tek nakon dva mjeseca.

Prelazak na ljetno računanje vremena

Zimski dani su odbrojani: U noći s 29. na 30. ožujka, odnosno sa subote na nedjelju, kazaljke na satu će se pomaknuti na ljetno računanje vremena. Točnije, od 2 do 3 sata – dakle sat vremena nam je “ukraden”. Logično, navečer će biti duži dan.

Povećava se minimalna plaća u radu na određeno

Radnici na određeno vrijeme od 1. ožujka imaju pravo na minimalnu plaću od 14,53 eura bruto po satu (dosad: 14 eura). To je propisano ” Šestim pravilnikom o minimalnoj plaći za rad na određeno vrijeme “. U lipnju 2024. udio svih zaposlenih na određeno vrijeme bio je 1,8 posto – to je bilo oko 725.000 zaposlenih. Strane tvrtke također su vezane na lokalnu minimalnu plaću za privremeno zapošljavanje ako njihovi zaposlenici rade u Njemačkoj.

Promjene u željezničkom prometu

U ožujku će Deutsche Bahn dodati nove željezničke veze, ali neke će također biti otkazane ili preusmjerene. Ovo su neke od promjena:

Uvodi se dodatni direktni ICE vlak između Rostocka i Stuttgart i Münchena, koji će od sredine ožujka voziti preko Berlina, Leipziga i Frankfurta. Berlinska podzemna željeznička postaja ostat će djelomično zatvorena zbog radova, a od 21. do 24. ožujka bit će zatvorena na svih osam tračnica. Između Magdeburga i Berlina od 7. do 19. ožujka bit će preusmjeravanja i otkazana zaustavljanja.

Od 8. do 22. ožujka u Hamburgu će biti djelomična otkazivanja. Vlakovi na duge relacije od/do Kiela već započinju ili završavaju u Hamburgu, veze od/do Sylta su jako ograničene. Smanjit će se putovanja u Berlin, Hannover, Frankfurt i južnu Njemačku.

Između 22. i 30. ožujka bit će preusmjeravanja između Würzburga i Augsburga te će se koristiti zamjenski vlakovi.

Nova registarska oznaka za mopede

Od plave do zelene: Kao i svake godine, od 1. ožujka mijenja se boja registarskih oznaka za mopede, skutere, e-romobile i S-Pedelce. Pravilo vrijedi i za skutere do 50 ccm zapremine i maksimalne brzine do 45 km/h (stariji modeli do 60 km/h). Tko nakon ovog datuma još uvijek vozi s plavom oznakom, čini kazneno djelo jer tada osiguranje više ne vrijedi. Prema ADAC-u, za to se može izreći novčana kazna ili čak zatvorska kazna do jedne godine. U slučaju nesreće, vozač ili vozačica moraju sami snositi sve troškove. Nova zelena oznaka može se naručiti online kod osiguravajućeg društva i košta od 45 eura, dok djelomično kasko osiguranje stoji između 80 i 100 eura. Ako se osiguranje uzme kasnije tijekom godine, cijena se smanjuje za mjesece koji nisu iskorišteni.

Produžen status zaštite za izbjeglice iz Ukrajine

Status privremene zaštite izbjeglicama iz rata u Ukrajini ponovno se zakonom produljuje za godinu dana. Boravišne dozvole važeće najmanje do 1. veljače 2025. sada će automatski biti ograničene na 4. ožujka 2026. To se također odnosi na radne dozvole i uvjete boravka izdane u ovom kontekstu. Oni koji su pogođeni ne moraju se ni za što prijaviti. Time se također želi rasteretiti vlast. To je regulirano Uredbom o produljenoj valjanosti boravišne dozvole u Ukrajini .

“Međutim, osobe bez ukrajinskog državljanstva izuzete su od propisa, osim ako su oni ili članovi njihove obitelji živjeli u Ukrajini sa stalnim boravkom ili priznanjem zaštite prije izbijanja rata. Opći propisi zakona o azilu i boravku primjenjuju se na te državljane trećih zemalja”, objašnjava povjerenica Savezne vlade za migracije, izbjeglice i integraciju na internetskoj stranici Vlade . To znači da se osobama bez državljanstva i državljanima trećih zemalja osim Ukrajine, koji su iz Ukrajine pobjegli u Njemačku, a nisu imali stalne ukrajinske boravišne dozvole u Ukrajini, status zaštite neće produžiti i prestaje 5. ožujka 2025. godine, objašnjava Savezni ured za migracije i izbjeglice.

Zabranjeno radikalno sječenje drveća i živica

Od ožujka više nije dopušteno rezati ili potpuno uklanjati živice, grmlje, listopadno i crnogorično drveće. Članak 39. Saveznog zakona o zaštiti prirode zabranjuje takve radikalne rezove između 1. ožujka i 30. rujna. Ovo je namijenjeno zaštiti ptica koje se razmnožavaju i njihovih gnijezda.