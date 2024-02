Od mreže za studente do tri milijarde korisnika: Mladi ga zaobilaze, kakva mu je budućnost?

Kada ga je kreirao i patentirao, a potom 4. veljače 2004. i pokrenuo s računala u svojoj studentskoj sobi, tvorac Facebooka, Mark Zuckerberg, imao je samo 20 godina. Upravo će sutra i popularni "Fejs" napuniti okruglih 20. U ta prva dva desetljeća svog postojanja Zuckerbergovo je "dijete" uvelike nadmašilo prvobitne ambicije svog "oca". Naime, njegova je ideja bila stvoriti web-stranicu koja će omogućiti studentima Harvarda povezivanje s drugim studentima tog sveučilišta. No Facebook je te "granice" vrlo brzo "pregazio", osvojio je svijet i izrastao u najmoćniju društvenu mrežu na planetu, s više od tri milijarde aktivnih korisnika mjesečno, dok ga svakodnevno koristi više od 2 milijarde ljudi.

– Sve ovo nisam počeo s ciljem da izgradim tvrtku vrijednu milijarde dolara, pokušavao sam samo riješiti problem i pomoći u povezivanju ljudi na fakultetima i školama. Na internetu se tada moglo pronaći mnogo toga, glazba, vijesti, informacije, no niste mogli pronaći ljude do kojih vam je stalo niti se s njima povezati, a upravo je to najvažnija stvar te sam zaključio kako baš tu postoji velika rupa koju treba ispuniti – ispričao je Mark Zuckerberg za Freakonomics Radio.

Čim je pokrenuta, nova je stranica "thefacebook.com" postala pravi hit te se već u prva 24 sata na nju prijavilo oko 1200 studenata, a u prvih mjesec dana polovica svih studenata Harvarda već je imala profil na toj stranici. Facebook je rastao brzo i širio se nezaustavljivo te je u ožujku "osvojio" još tri sveučilišna kampusa u SAD-u – Yale, Columbiju i Stanford. U rujnu 2004. "izgrađen" je Facebookov "zid", na kojem generacije ispisuju svoje misli i stavove te komentiraju i primaju komentara. Popularnost je rasla te je već u prosincu te prve godine postojanja društvena mreža prikupila svojih prvih milijun korisnika.

Vrtoglavi se uspon nastavio. U kolovozu 2005., thefacebook.com izbacuje "the" te postaje Facebook.com. Od rujna te godine mogli su ga koristiti i američki srednjoškolci, a ubrzo nakon toga ta se društvena mreža počela širiti svijetom. Od listopada 2005. dio Facebook sadržaja postaju i fotografije, a od lipnja 2007. i videouraci. Planetarno popularni Facebookov "like" zaživio je u veljači 2009., a godinu kasnije startale su i Facebook grupe. Prvi videopoziv putem platforme uspostavljen je 2011. godine.

Kada bi se nagli rast Facebooka trebao opisati samo jednom riječju, bila bi to "eksplozija". Obična web-stranica, nastala na prijenosnom računalu, u studentskoj sobi jednog 20-godišnjaka, u rekordnom je vremenu postala internetski div i gigant među društvenim mrežama te se, u listopadu 2012., broj korisnika popeo na milijardu, čime je Facebook postao prva društvena mreža koja je premašila milijardu registriranih računa. Ne čudi stoga što je Facebook svog tvorca, Mark Zuckerberga, učinio jednim od najbogatijih ljudi na svijetu.

Još uvijek jači od TikToka

Unatoč tome što je TikTok, iz dana u dan, sve popularniji, Facebook je i dalje na tronu kao najpopularnija društvena mreža na svijetu. Na rang-listi globalnih društvenih mreža, po broju korisnika u 2023. godini, Facebook je zadržao poziciju nedodirljivog tržišnog lidera – u drugom tromjesečju 2023. imao je više od tri milijarde aktivnih korisnika mjesečno.

Svakog se kvartala, u prosjeku, ukloni više od jedne milijarde lažnih Facebook računa. Zanimljiv je i podatak iz srpnja 2021. prema kojem čak 98,5 posto korisnika svom Facebook računu pristupa s mobilnih uređaja, a gotovo 81,8 posto platformu koristi isključivo putem mobilnog telefona.

Facebook svakodnevno koristi oko 19 posto tinejdžera, a prema podacima Pew Researcha, aktivan Facebook račun ima samo 33 posto tinejdžera, što je velik pad, jer je u periodu 2014. – 2015. aktivan račun imalo njih 71 posto. I dok popularnost "Fejsa" među tinejdžerima pada, i dalje su mu vjerni oni u dobi između 25 i 44 godine, koji čine gotovo polovicu Facebookove publike.

Godišnji, globalni prihod Facebooka u 2023. godini iznosio je oko 152 milijarde dolara, a procjenjuje se da bi prihod u 2024. mogao premašiti 170 milijardi dolara, što bi značilo oporavak nakon nekoliko godina pada, zbog pandemije. Statističari predviđaju da će i doseg Facebooka nastaviti rasti sljedećih nekoliko godina te bi do 2027. mogao dosegnuti gotovo 76 posto svjetske populacije.

