Od 47 helikoptera trenutačno ih leti 12, a od 12 MiG-ova lete četiri

Odgovor tko će štititi nebo nakon 2023. Križanec ostavlja MORH-u

Premda je general Križanec odnedavno zapovjednik HRZ-a, nije se želio upuštati u odgovore na brojna pitanja o sudbini borbene eskadrile i novog pokušaja nabave. To je očito stvar o kojoj vojska ne odlučuje. Upitan je, međutim, da, kada znamo da će MiG-ovi 21 imati letnih resursa samo još do 2023., a da je malo vjerojatno da će HRZ do tada nabaviti zamjenske i novije aparate, tko će umjesto HRZ-a tada štititi hrvatsko nebo? Očito da će već kalkulira s “uskakanjem” talijanskih i mađarskih zrakoplova, koji bi provodili “air policing” nad Hrvatskom. Nedavno je i direktor Glavnog stožera viceadmiral Robert Hranj kazao kako se nada da će tada biti riječ o kraćem, ne dugotrajnom rješenju. Križanec nije želio o budućnosti borbene eskadrile reći ni toliko, nego je novinarima kazao da sva pitanja o eskadrili višenamjenskih borbenih aviona prepušta ministru.