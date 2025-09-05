Od 147 ubijenih žena u devet godina, 69 su ubili njihovi partneri

Njezin nestanak prijavljen je 2. kolovoza, a mjesec dana kasnije septička jama iza kuće u kojoj je živjela sa suprugom otkrila je strašnu tajnu. U toj jami su nađeni, kako se sumnja, dijelovi tijela nesretne žene, koja je, po svemu sudeći, ubijena unutar svoja četiri zida. Policija za taj zločin sumnjiči njezina supruga. Barem se takav zaključak može izvući iz činjenice da je s lisicama na rukama neki dan doveden na pretragu kuće, okućnice i septičke jame. Kada i kako je žena, čiji su ostaci nađeni u septičkoj jami, ubijena, policija pokušava utvrditi, dok je javnost šokirana još jednim ubojstvom, kojem su mediji brzopotezno zalijepili pridjev – monstruozno.