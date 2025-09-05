Naši Portali
NASILJE NAD ŽENAMA

Od 147 ubijenih žena u devet godina, 69 su ubili njihovi partneri

storyeditor/2025-08-31/femicid.jpg
agencije
VL
Autor
Ivana Jakelić
05.09.2025.
u 15:14

Dok se u Hrvatskoj pišu nedorečeni nacionalni planovi, u Italiji je nedavno Senat jednoglasno donio zakon koji počinitelje femicida šalje doživotno u zatvor

Njezin nestanak prijavljen je 2. kolovoza, a mjesec dana kasnije septička jama iza kuće u kojoj je živjela sa suprugom otkrila je strašnu tajnu. U toj jami su nađeni, kako se sumnja, dijelovi tijela nesretne žene, koja je, po svemu sudeći, ubijena unutar svoja četiri zida. Policija za taj zločin sumnjiči njezina supruga. Barem se takav zaključak može izvući iz činjenice da je s lisicama na rukama neki dan doveden na pretragu kuće, okućnice i septičke jame. Kada i kako je žena, čiji su ostaci nađeni u septičkoj jami, ubijena, policija pokušava utvrditi, dok je javnost šokirana još jednim ubojstvom, kojem su mediji brzopotezno zalijepili pridjev – monstruozno.

Nasilje policijska statistika Nasilje nad ženama obiteljsko nasijlje femicid

UM
Ugroženi Miljenko
15:33 05.09.2025.

Istanbulska konvencija, dakle, ne funkcionira i samo je pogoršala stanje.

