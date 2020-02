Stižu olujni vjetrovi: Vakula najavio ozbiljno pogoršanje vremena

Stručnjaci DHMZ-a upozoravaju kako nas i idući tjedan očekuje promjenjivo vrijeme s pojačanim vjetrom, posebice na sjeverozapadu Hrvatske.

Osim vjetra očekuju nas i oblaci diljem Hrvatske, a kiše će biti u ponedjeljak uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju. U nastavku tjedna vrijeme će biti promjenjivo, uz uglavnom malo kiše koja se očekuje u kopnenom području, gdje je moguća i pokoja snježna pahulja, najavio je Zoran Vakula u vremenskoj prognozi na HRT-u.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u ponedjeljak djelomično sunčano, poslijepodne oblačnije, a krajem dana mjestimice kiša. Bit će vjetrovito, a očekuje se jak jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura iznosit će od 3 do 5 °C, a najviša dnevna između 14 i 16 °C.

U središnjoj Hrvatskoj očekuju nas iznadprosječno tople temperature, ali promjenjivo oblačno i vjetrovito vrijeme. Navečer se očekuje kiša, umjeren vjetar, a posebice u višim predjelima.

U gorju će većinom biti oblačno i vjetrovito, uz povremenu kišu, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, uz obalu između 9 i 12 °C. Najviša dnevna uglavnom između 10 i 14 °C.

U Dalmaciji se očekuje oblačno vrijeme, a ponegdje i s kišom. Puhat će umjereno i jako jugo, pri čemu će more biti umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 3 °C, uz obalu između 9 i 12 °C, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 16 °C.

Na jugu Hrvatske podjednako relativno toplo, a pritom djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom.

U nastavku tjedna očekuje nas promjenjivo vrijeme. Tako će u utorak u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz slabljenje vjetra. U srijedu većinom naoblaka s kišom, a kasnije nas očekuje pad temperature, susnježica i snijeg, posebice u nizinama. U četvrtak stiže razvedravanje, a u petak se vraća naoblačenje s oborinama.

U utorak na Jadranu djelomice sunčano i uglavnom suho, u srijedu promjenjivo oblačno s kišom. U četvrtak sunčano vrijeme, dok u petak, kao i na kopnu, stiže novo naoblačenje s kišom. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak i jugo, a u srijedu će prema kraju dana na sjevernom dijelu zapuhati bura koja će u četvrtak oslabjeti, u petak ponovno prolazno pojačati.