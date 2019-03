Zoran Vakula nam otkriva kako južina djeluje na vozače i zašto su nesreće češće kad je sunčano!

- Nekome su ovi podaci i omjeri iznenađujući, nekome ne. Premda je 2018. godina bila jedna od najtoplijih u znanoj povijesti mjerenja, u mnogim mjestima čak i rekordno topla, u većini Hrvatske s manjkom oborine - prije analize sam predmijevao kako će postotak nesreća zbog oborina biti veći, barem dvostruko, ako ne i trostruko, dok je moja supruga, primjerice, odmah izjavila kako je takvih nesreća "oko 10 %"!? Pri tome se razlikuju podaci broja nesreća tijekom kojih ima oborina i onih tijekom kojih su one prestale, ali su ostavile trag na kolniku, pa tako moje predmijevanje djelomično "spašava" podatak o 21 % nesreća tijekom kojih je stanje kolnika bilo mokro, zaleđeno, zasnježeno, blatno... No, još uvijek je važno primijetiti kako se znatno više nesreća, i to samo onih za koje je bio uviđaj - vjerojatno ih je bilo ne mali broj i onih za koje MUP ne zna - dogodilo u trenucima kada oborina nije bilo, a ni njihovih tragova na kolniku - priča nam glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

To i ne treba čuditi, dodaje, ako analiziramo većinom oprezniju i sporiju vožnju tijekom dana s oborinom i u hladnom dijelu godine, kada se mnogi vozači i rjeđe odlučuju biti u prometu.

- U toplom dijelu godine, osobito u srpnju i kolovozu, prometnih je nesreća znatno više nego u hladnom dijelu, ali je i učesnika u prometu znatno više - ne samo zbog domaćih vozača nego i mnogobrojnih turista - tvrdi Vakula.

O svemu je Vakula govorio i u emisiji "Istrage prometnih nesreća" u kojoj je gostovao s Mironom Huljakom iz Ravnateljstva policije. Cilj emisije, priča nam urednik Ranko Varlaj, je da se sagleda utjecaj vremenskih prilika na vozače i to ne samo u smislu atmosferskih događanja npr. kiša, sunce, snijeg, već i utjecaj tlaka zraka, biometeoroloških prilika, promjena klimatskih zona i slično...

- Što se tiče emisije čiji sam autor, najviše me iznenadilo koliko ljudi malo poznaju prometna pravila i propise, a šokiralo me to da smo se navikli na izgubljene ljudske živote na našim prometnicama. Kada netko umre od ospica ili gripe to je prva vijest na svim televizijama i novinama, a kada ljudi poginu na cesti to se jedva i objavi. Zato je HRT i pokrenuo ovu emisiju da se što više govori o tome, da educiramo ljude koji voze i pomognemo da se smanji broj poginulih u Hrvatskoj - priča Ranko Varlaj.

O južini i lošoj biometeorološkoj prognozi Vakula nam je složio i jednu rimu:

"Zbog južine je u prometu ovih dana dodatna nervoza, psuje se, viče, spominje vol, konj i koza... I ne spominju se samo riječi svakakve, nego ih ima koji čak koriste i šake.

Neke južina žešće "puca", i u glavi im stalno "kuca"."

- Srećom, nemam sustavnih pokazatelja i nevolja. Primjećujem povremenu pospanost, nervozu i glavobolju, ali to ne mogu dovesti u nužnu povezanost s nepovoljnim biometeorološkim prilikama - rekao je glavni meteorolog HRT-a o svom "odnosu" s lošom biometeorološkom prognozom.

I u nastavku ožujka, a vjerojatno i u prvom dijelu travnja nastavlja se dosadašnji ritam - izmjena toplijih i hladnijih razdoblja, te padovi i porasti tlaka zraka, kojima neće uvijek prethoditi ona klasična južina prije prolaska frontalnih poremećaja, ali će i u sljedećem tjednu biti jake i olujne bure, ponegdje vjerojatno i s orkanskim udarima - ona prava u narodu poznata "treća marčana", otkriva nam Zoran Vakula.

- Pri tome će na kraju srednja mjesečna temperatura zraka diljem Hrvatske biti iznadprosječno visoka - za ožujak sigurno, a vrlo vjerojatno i za travanj. A raspoloženje? Ha, vjerojatno će biti raznoliko - neki će osjećati onaj poznati "proljetni umor", neke će i dalje patiti ove svakotjedne promjene vremena i skokovite promjene temperature, a neki će se ponašati kao da je sve "normalno"… Kakvo god bilo – vjerujem da će i vozačima i ne-vozačima i dalje koristiti informacije koje se svakodnevno pojavljuju u HRT METEO aplikaciji – i meteorološke, od stručnjaka DHMZ-a i HRT-a, i prometne, od HAK-a - i u Hrvatskoj i u okolici, i na hrvatskome jeziku, a i na engleskome i njemačkome - zaključuje Vakula.

