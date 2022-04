Očajnički vapaj ukrajinskog zapovjednika: Deset puta su brojniji, spasite nas!

Živimo možda svoje posljednje dane, pa i sate, rekao je zapovjednik ukrajinskih vojnika koji su pod ruskom opsadom u Mariupolju, pozivajući međunarodnu zajednicu da ih "izvuče" iz okruženog grada, u poruci objavljenoj u srijedu na Facebooku.

- Neprijatelj je deset puta brojniji od nas. Pozivamo i usrdno molimo sve svjetske čelnike da nam pomognu. Tražimo da nas izvuku i odvedu na teritorij trećih zemalja - rekao je Serhij Volina iz 36. mornaričke brigade ukopane u željezari Azovstalj u Mariupolju, na jugoistoku Ukrajine.

Major Serhiy Volyna of the 36th Separate Marine Brigade, whose soldiers have been holding out in the Azovstal Iron and Steel Works against a Russian force that vastly outnumbers them, tells The Post he will not surrender. https://t.co/DW48aDGvag