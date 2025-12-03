Objavljeni detalji privođenja u Trilju: Policajac snimljen kako udara muškarca u marici?

Na društvenim se mrežama u srijedu pojavila videosnimka policijskog postupanja prema muškarcu u Trilju, na kojoj trojica policajaca uvode muškarca u policijsko vozilo, pri čemu ga jedan od njih više puta udara, a iz splitsko-dalmatinske policije potvrđuju kako su upoznati s događajem. Snimka je duga osam sekundi, potaknula je brojne reakcije javnosti, a iz splitsko-dalmatinske policije kažu da je događaj zabilježen 3. prosinca.



„Upoznati smo s navedenim događajem. 3. prosinca policijski službenici PP Sinj postupali su po nalogu Županijskog državnog odvjetništva radi dovođenja okrivljenika, koji je najprije verbalno, a potom i fizički napao policijskog službenika. Nakon napada uporabili su sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje“, naveli su iz policijske uprave.

Dodali su kako je „prilikom privođenja došlo do događaja vidljivog na snimci“, te da su o svemu obavijestili nadležno državno odvjetništvo. U tijeku je kriminalističko istraživanje okolnosti postupanja policije. Prema njihovim navodima, privedena osoba nije imala vidljive ozljede, no zbog okolnosti je upućena na liječnički pregled. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policija će o svim utvrđenim činjenicama izvijestiti državno odvjetništvo te provesti postupak utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijskog službenika.

Slobodna Dalmacija neslužbeno je doznala da se privedenog muškarca dovodi u vezu s kaznenim djelom krađe iz 2019. godine. On je vrijeđao policajce koji su ga pokušali privesti i pružao je otpor. U jednom trenutku došlo je do fizičkog obračuna, u kojem je policajac pao na pod te je zadobio lakšu ozljedu koljena. Muškarac je ipak svladan, uz pomoć jednog građanina. Slobodna piše i da je muškarcu najvjerojatnije narušeno psihičko zdravlje. Nakon što je uhićen kod njega su pronađena tri noža.