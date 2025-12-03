Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
OGLASILA SE POLICIJA

Objavljeni detalji privođenja u Trilju: Policajac snimljen kako udara muškarca u marici?

Policajci, policija
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.12.2025.
u 22:04

Prema navodima PU splitsko-dalmatinske, privedena osoba nije imala vidljive ozljede, no zbog okolnosti je upućena na liječnički pregled

 Na društvenim se mrežama u srijedu pojavila videosnimka policijskog postupanja prema muškarcu u Trilju, na kojoj trojica policajaca uvode muškarca u policijsko vozilo, pri čemu ga jedan od njih više puta udara, a iz splitsko-dalmatinske policije potvrđuju kako su upoznati s događajem. Snimka je duga osam sekundi, potaknula je brojne reakcije javnosti, a iz splitsko-dalmatinske policije kažu da je događaj zabilježen 3. prosinca.

„Upoznati smo s navedenim događajem. 3. prosinca policijski službenici PP Sinj postupali su po nalogu Županijskog državnog odvjetništva radi dovođenja okrivljenika, koji je najprije verbalno, a potom i fizički napao policijskog službenika. Nakon napada uporabili su sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje“, naveli su iz policijske uprave.

Dodali su kako je „prilikom privođenja došlo do događaja vidljivog na snimci“, te da su o svemu obavijestili nadležno državno odvjetništvo. U tijeku je kriminalističko istraživanje okolnosti postupanja policije. Prema njihovim navodima, privedena osoba nije imala vidljive ozljede, no zbog okolnosti je upućena na liječnički pregled. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policija će o svim utvrđenim činjenicama izvijestiti državno odvjetništvo te provesti postupak utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijskog službenika.

Slobodna Dalmacija neslužbeno je doznala da se privedenog muškarca dovodi u vezu s kaznenim djelom krađe iz 2019. godine. On je vrijeđao policajce koji su ga pokušali privesti i pružao je otpor. U jednom trenutku došlo je do fizičkog obračuna, u kojem je policajac pao na pod te je zadobio lakšu ozljedu koljena. Muškarac je ipak svladan, uz pomoć jednog građanina. Slobodna piše i da je muškarcu najvjerojatnije narušeno psihičko zdravlje. Nakon što je uhićen kod njega su pronađena tri noža.

Pogledajte kako je sisački monstrum Srđan Mlađan uhićen nakon svojih zvjerstava
Ključne riječi
fizički napad nož policija Trilj PU splitsko-dalmatinska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja