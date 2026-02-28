Netanyahu nakon zajedničkog udara Izraela i SAD-a: 'Došlo je vrijeme'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se javnosti nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana, istaknuvši da je cilj akcije uklanjanje, kako je naveo, „egzistencijalne prijetnje“ koju predstavlja iranski režim.

U obraćanju Netanyahu je poručio da je operacija započela sat vremena prije njegova govora te da je riječ o koordiniranom djelovanju Izraela i SAD-a. Posebno je zahvalio američkom predsjedniku, nazvavši ga „velikim prijateljem“ Izraela, te istaknuo njegovo „povijesno vodstvo“ u donošenju odluke o intervenciji.

Premijer je podsjetio na višedesetljetnu retoriku iranskog režima, koji je, prema njegovim riječima, tijekom 47 godina pozivao na uništenje Izraela i Amerike. Optužio je vlasti u Teheranu za poticanje nasilja, ubijanje američkih državljana i represiju nad vlastitim stanovništvom. Naglasio je kako, prema stajalištu izraelske vlade, Iran ne smije doći u posjed nuklearnog oružja jer bi to predstavljalo prijetnju ne samo Izraelu nego i „cijelom čovječanstvu“.

Netanyahu je također uputio poruku iranskom narodu, pozivajući različite etničke skupine, Perzijance, Kurde, Azere, Baloče i Ahvazijce da „sruše jaram tiranije“ i izgrade „slobodan i mirotvoran Iran“. Poručio je kako bi zajednička akcija Izraela i SAD-a mogla stvoriti uvjete za unutarnje promjene u Iranu.

Građanima Izraela uputio je apel da slijede upute Zapovjedništva domaće fronte, naglašavajući da će u nadolazećim danima biti potrebno pokazati strpljenje i otpornost. „Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati vječnost Izraela“, zaključio je premijer.