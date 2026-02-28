Naši Portali
UŽIVO
EKSPLOZIJE DILJEM BLISKOG ISTOKA

Netanyahu nakon zajedničkog udara Izraela i SAD-a: 'Došlo je vrijeme'

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the U.S. Independence Day reception, hosted by Newsmax, in Jerusalem
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
28.02.2026.
u 09:32

Građanima Izraela uputio je apel da slijede upute Zapovjedništva domaće fronte, naglašavajući da će u nadolazećim danima biti potrebno pokazati strpljenje i otpornost

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se javnosti nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana, istaknuvši da je cilj akcije uklanjanje, kako je naveo, „egzistencijalne prijetnje“ koju predstavlja iranski režim.

U obraćanju Netanyahu je poručio da je operacija započela sat vremena prije njegova govora te da je riječ o koordiniranom djelovanju Izraela i SAD-a. Posebno je zahvalio američkom predsjedniku, nazvavši ga „velikim prijateljem“ Izraela, te istaknuo njegovo „povijesno vodstvo“ u donošenju odluke o intervenciji.

Premijer je podsjetio na višedesetljetnu retoriku iranskog režima, koji je, prema njegovim riječima, tijekom 47 godina pozivao na uništenje Izraela i Amerike. Optužio je vlasti u Teheranu za poticanje nasilja, ubijanje američkih državljana i represiju nad vlastitim stanovništvom. Naglasio je kako, prema stajalištu izraelske vlade, Iran ne smije doći u posjed nuklearnog oružja jer bi to predstavljalo prijetnju ne samo Izraelu nego i „cijelom čovječanstvu“.

Netanyahu je također uputio poruku iranskom narodu, pozivajući različite etničke skupine, Perzijance, Kurde, Azere, Baloče i Ahvazijce da „sruše jaram tiranije“ i izgrade „slobodan i mirotvoran Iran“. Poručio je kako bi zajednička akcija Izraela i SAD-a mogla stvoriti uvjete za unutarnje promjene u Iranu.

Građanima Izraela uputio je apel da slijede upute Zapovjedništva domaće fronte, naglašavajući da će u nadolazećim danima biti potrebno pokazati strpljenje i otpornost. „Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati vječnost Izraela“, zaključio je premijer.

Ključne riječi
SAD Izrael napad na Iran

MO
MOSAD
09:33 28.02.2026.

Jel za Izraela vridi ono pravilo ZM i ostalih putinovaca koje kaže: pa nece Rus dozvoliti da Ukrajina uđe u NATO pa da mu bude na granicama.Pa neće David dozvoliti da oko njega imaju atomsku bombu ili...na koje jos onoo ljigave načine odobravaste jačeg 1000 x (rusa) ,da mrcvari slabijeg ,da mu kolje najbolje sinove,obečašćije najlipše kceri,da im majke i očevi umiru u krikovima boli i patnje.Odobravali ste rusko zlo i sad imamo to što imamo.Obratite se približilo se Kraljevstvo Nebesko!!

ER
Erazmo
10:22 28.02.2026.

Bravo Bibi!Oslobodi iranski narod od rezima.

