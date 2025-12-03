Tragedija kod Velike Gorice: Teretnjakom naletio na auto, suvozačica poginula

Teška nesreća dogodila se u utorak oko 12,20 sati u mjestu Bapća, izvijestili su u srijedu iz Policijske uprave zagrebačke. Vozač teretnog vozila, 38-godišnjak, zbog neprilagođene brzine vozila uvjetima na cesti, u utorak je udario u osobni automobil na području Velike Gorice, a u nesreći je, nakon što je podlegla ozljedama, poginula 88-godišnja putnica. Vozačica (62) lakše je ozlijeđena.

Kako su priopćili iz policije, 38-godišnjak je upravljao teretnim automobilom, a kretao se kolnikom državne ceste D30 u smjeru jugozapada. Dolaskom do ceste u mjestu Bapća nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti zbog čega je prednjim dijelom vozila naletio na stražnji dio osobnog automobila Seat zagrebačkih registarskih oznaka.

Osobnim automobila upravljala je 62-godišnjakinja, koja se kretala ispred 38-godišnjaka te je u trenutku prometne nesreće bila zaustavljena na kolniku zbog upaljenog crvenog svijetla na semaforu. U prometnoj nesreći 88-godišnja putnica iz Seata teže je ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je kasnije umrla, dok je 62-godišnja vozačica lakše ozlijeđena, izvijestili su iz policije.