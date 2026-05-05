Užas na autocesti: Kamion probio ogradu, udario dalekovod i zapalio se. Sve službe na terenu

Na autocesti A3, u blizini odmorišta Sredanci nedaleko od Slavonskog Broda, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj se zapalio kamion. Policija je dojavu zaprimila u utorak, 5. svibnja, u 14:18 sati, uz informaciju da se u vozilu nalazi jedna osoba.

Prema informacijama policije, kamion je probio središnju ogradu, prešao s južne na sjevernu traku te pritom udario u dalekovod, nakon čega je izbio požar. Na teren su odmah upućene sve hitne službe, a očevid je u tijeku. Zbog nesreće promet se u obama smjerovima odvija otežano.