Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKA PROMETNA NESREĆA

Užas na autocesti: Kamion probio ogradu, udario dalekovod i zapalio se. Sve službe na terenu

Prometna nesreća
pozega.eu
VL
Autor
Večernji.hr
05.05.2026.
u 16:10

Na teren su odmah upućene sve hitne službe, a očevid je u tijeku

Na autocesti A3, u blizini odmorišta Sredanci nedaleko od Slavonskog Broda, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj se zapalio kamion. Policija je dojavu zaprimila u utorak, 5. svibnja, u 14:18 sati, uz informaciju da se u vozilu nalazi jedna osoba.

Prema informacijama policije, kamion je probio središnju ogradu, prešao s južne na sjevernu traku te pritom udario u dalekovod, nakon čega je izbio požar. Na teren su odmah upućene sve hitne službe, a očevid je u tijeku. Zbog nesreće promet se u obama smjerovima odvija otežano.

Kako piše portal SB Online, kamion stranih registarskih oznaka kretao se iz smjera Županje prema Slavonskom Brodu kada je izbio požar. Vozilo je u vrlo kratkom vremenu zahvatila snažna vatrena buktinja, a ubrzo su se začule i eksplozije. Očevici navode kako su vozači i drugi sudionici u prometu pokušali pomoći vozaču, no zbog intenziteta vatre i detonacija nisu mu mogli prići. Uslijed požara, kamion je probio zaštitnu ogradu i gotovo prešao na suprotnu kolničku traku.

Prema neslužbenim informacijama, vozač je ostao zarobljen u vozilu i smrtno stradao, a riječ je navodno o starijem muškarcu, državljaninu Makedonije. Također se doznaje da se u kamionu nije nalazila druga osoba, no ove informacije zasad nisu službeno potvrđene.

Zelenski u nekoliko riječi stvorio kaos, poručio Putinu ono čega se ruski vođa najviše boji
Ključne riječi
prometna nesreća

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Marko
Marko
18:08 05.05.2026.

Hrvatska na nogama ili šokantno?

Avatar Next Level
Next Level
16:38 05.05.2026.

Ljudi ne vjeruju ali A3 is cursed....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!