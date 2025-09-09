Objavljena navodna čestitka Donalda Trumpa Epsteinu, Bijela kuća odmah reagirala, no svima je u oko upao jedan detalj

U središtu novog političkog skandala našla se knjiga od 238 stranica koju je 2003. godine sastavila Ghislaine Maxwell, osuđena suradnica Jeffreyja Epsteina, povodom njegovog 50. rođendana. Među brojnim čestitkama svjetskih moćnika, političara i slavnih osoba, pronađena je i stranica koja je odmah izazvala skandal. Riječ je o poruci navodno ispisanoj unutar grubo nacrtane siluete nage žene, a sadrži kratak, zagonetan dijalog između "Donalda Trumpa" i "Jeffreyja". "Imamo neke zajedničke stvari", kaže Donald, na što Jeffrey odgovara: "Da, imamo, sad kad promislim". Dijalog se završava porukom: "Prijatelj je divna stvar. Sretan rođendan – i neka svaki dan bude još jedna divna tajna". Posebno provokativan detalj jest potpis, koji nalikuje onom Donalda Trumpa, a smješten je na mjestu stidnih dlačica nacrtane siluete. Knjiga je nastala tri godine prije nego što su prve optužbe protiv Epsteina za seksualno zlostavljanje postale javne.

Na sve je odmah reagirala Bijela kuća. Glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je kako je "vrlo jasno da predsjednik Donald Trump nije nacrtao ovu sliku i nije je potpisao", dodavši da će njegov pravni tim "agresivno nastaviti sa sudskim postupkom". Time je aludirala na tužbu za klevetu tešku 10 milijardi dolara koju je Trump već podnio protiv Wall Street Journala i njegove krovne tvrtke News Corp, nakon što su u srpnju prvi izvijestili o postojanju pisma. Sam Trump je navodnu čestitku ranije nazvao "lažnom stvari", tvrdeći da to "nisu njegove riječi, niti način na koji govori". Njegovi suradnici također su na društvenim mrežama objavljivali primjere Trumpovog autentičnog potpisa kako bi dokazali da se ne podudara s onim u knjizi, no mnogi analitičari ističu veliku sličnost, pogotovo kada se potpisivao samo imenom.

Objavljivanje ovih dokumenata dio je šire istrage koju provodi Nadzorni odbor Zastupničkog doma američkog Kongresa, koji je od izvršitelja Epsteinove ostavštine zatražio svu relevantnu dokumentaciju, uključujući i spornu rođendansku knjigu. Cijeli proces odmah je poprimio političke konotacije, budući da su demokrati iz odbora objavili stranicu s Trumpovom porukom nekoliko sati prije nego što je republikansko vodstvo objavilo cjelokupni materijal. Predsjednik odbora, republikanac James Comer, optužio je demokrate za "selektivno biranje dokumenata i politiziranje informacija", istaknuvši kako je cilj istrage "transparentnost i odgovornost za žrtve Epsteinovih gnusnih zločina", a ne politički obračuni.

Iako je Trumpova navodna poruka u fokusu, rođendanska knjiga otkriva i veze Epsteina s drugim utjecajnim ličnostima. Među čestitkama se nalazi i ona bivšeg predsjednika Billa Clintona, koji spominje Epsteinovu "djetinjastu znatiželju". Britanski političar Lord Peter Mandelson naziva Epsteina "svojim najboljim prijateljem", dok jedna neidentificirana žena piše kako je zahvaljujući Epsteinu upoznala princa Andrewa, Clintona i Trumpa te čak "sjedila na prijestolju engleske kraljice". U knjizi se nalazi i fotografija Epsteina kako drži predimenzionirani ček na 22.500 dolara, navodno od Trumpa, uz rukom pisanu opasku koja se šali na račun toga da Epstein "prodaje 'potpuno amortiziranu' Donaldu Trumpu". Prijateljstvo između Trumpa i Epsteina bilo je javno poznato godinama, a Trump ga je jednom prilikom nazvao "sjajnim tipom", no nakon izbijanja skandala distancirao se od njega. Objavljivanje ovih dokumenata, kako izvještava BBC, stavlja novi pritisak na predsjednika, čiji su pristaše također tražili potpunu transparentnost u slučaju koji godinama intrigira i šokira svjetsku javnost.