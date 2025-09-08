Naši Portali
Tomislav Krasnec
Tomislav Krasnec

Tvrda kohabitacija u Poljskoj slična je onoj koju imamo u Hrvatskoj. S tom razlikom što nitko naš nije 20 godina kročio u Ovalni ured

08.09.2025. u 21:03

Hrvatska verzija tvrde kohabitacije međutim još nije imala ovako konkretan primjer kao što je Poljska imala ovih dana. Naprosto zato što hrvatski državnici i ne dolaze u priliku da službeno, u bilateralnom posjetu, uđu u Ovalni ured Bijele kuće

Tvrda kohabitacija, kakvu trenutačno imamo u Hrvatskoj i kakva se očito nastavlja i nakon minule superizborne godine, nije tako uobičajena stvar u svijetu da bismo je lako mogli uspoređivati s nekim drugim primjerima u suvremenoj praksi. Ali, Poljska je ovoga tjedna ponudila jedan usporediv primjer. Novi poljski predsjednik Karol Nawrocki, kojega je konzervativna stranka Pravo i pravda pogurala na tu dužnost kao izabranog nasljednika dosadašnjega konzervativnog predsjednika Andrzeja Dude, boravio je ovoga tjedna u službenom posjetu Washingtonu.

Ključne riječi
Poljska Hrvatska Donald Trump SAD

