Tvrda kohabitacija u Poljskoj slična je onoj koju imamo u Hrvatskoj. S tom razlikom što nitko naš nije 20 godina kročio u Ovalni ured

Tvrda kohabitacija, kakvu trenutačno imamo u Hrvatskoj i kakva se očito nastavlja i nakon minule superizborne godine, nije tako uobičajena stvar u svijetu da bismo je lako mogli uspoređivati s nekim drugim primjerima u suvremenoj praksi. Ali, Poljska je ovoga tjedna ponudila jedan usporediv primjer. Novi poljski predsjednik Karol Nawrocki, kojega je konzervativna stranka Pravo i pravda pogurala na tu dužnost kao izabranog nasljednika dosadašnjega konzervativnog predsjednika Andrzeja Dude, boravio je ovoga tjedna u službenom posjetu Washingtonu.