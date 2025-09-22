Objava oduševila mnoge: Stavile su sve na stranu i pobrinule se za mene i dijete

Na Facebook profilu Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija objavljena je lijepa priča iz Zaboka. Jedna žena uputila je, naime, javnu zahvalu djelatnicama Lidla u Zaboku jer su joj pomogole, a posebno prodavačici Klaudiji.

- U nedjelju u poslijepodnevnim satima, bila sam u dućanu sa svojom djevojčicom starom godinu dana kad mi je pozlilo. Gospođe su stavile sve na stranu i pobrinule se da dijete i ja budemo na sigurnom i da ja budem dobro dok netko ne dođe po nas, obzirom da nisam bila u stanju voziti, a mojoj djevojčici su nesebično donijele i Kinder jaje. Drage gospođe, hvala od jedne žene i majke na vašoj brizi, velikodušnosti i iskazanoj empatiji u nimalo ugodnoj i lijepoj situaciji za mene, znate tko ste - napisala je zahvalna žena.

Tisuće ljudi 'lajkale' su objavu, a mnogi su potvrdili da su djelatnice Lidla u Zaboku to i zaslužile. - Klaudija je jako vrijedna žena koja ne skida osmijeh s lica i svoj posao radi vrlo profesionalno! Svaka čast! - jedan je od brojnih komentara.