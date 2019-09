Poginuo dječak (12), roditelji u komi: 'Muškarac je samo zazivao ženino ime'

U teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju rano ujutro dogodila u Hrastju nedaleko od Svetog Ivana Zeline stradala je četveročlana obitelj.

Dječak (12) je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće, a otac (44) i majka (38) teško ozlijeđeni te se nalaze u induciranoj komi, pišu 24 sata.

U automobilu se nalazila i 14-godišnja djevojčica koja je nalazi u KB Dubrava.

U trenutku nesreće obitelj se vraćala iz svatova u Petrinji, a sumnja se kako je otac od umora na trenutak zaspao pa je izgubio nadzor nad vozilom te se zabio u betonski mostić uz cestu.

On se u Golfu kretao kolnikom Ulice Hrastje u smjeru sjevera. Dolaskom do kućnog broja 30 skrenuo je ulijevo i tom je prilikom, u 5.20 sati, vozilo s kolnika sletjelo u odvodni kanal te udarilo u metalno-drvenu ogradu i betonski stup.

– To je bio tako snažan tresak da me odmah probudio iz sna. Bilo je nešto iza 5 sati kad sam izletio van i ugledao auto koji se zabio u betonski most – ispričao je stanovnik Hrastja.

– Muškarac je bio pri svijesti i samo je zazivao ženino ime – dodao je.

Poginuli dječak trebao je krenuti u sedmi razred, a na školi koju je pohađala i njegova sestra izvješena je crna zastava.