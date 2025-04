Identificirani ostaci Slavka Batika, izmučenog muškarca s jedne od najpotresnijih snimki iz razrušenog Vukovara

Nakon gotovo 34 godine, obitelj se može oprostiti od Slavka Batika kojeg su tražili od 1991. godine. Supruga i kći identificirale su njegove ostatke u Vukovaru, gdje je bila identifikacija posmrtnih ostataka 16 ljudi. Slavko Batik, prodavač u željeznariji u središtu grada, bio je jedan od civila koji su nestali u jesen 1991. godine.

Foto: Ministarstvo branitelja

– Batik je bio čovjek koji nikome ništa nažao ne bi učinio. Volio se šaliti. Kupce je dočekivao s osmijehom i pričom. Kada se nešto trebalo kupiti u toj prodavaonici, nije se spominjao Gvožđar, nego se govorilo: “Idi kod Slavka.” Mislim da ga je poznavala većina Vukovaraca. Tijekom suđenja pročitao sam da je i sam Slobodan Rajić rekao da je iz grada poznavao Slavka koji nije bio vojno angažiran, nego je bio civil. Kao civil je i nastradao i nestao u svome Vukovaru – prisjećajući se Slavka Batika, kazao je prije nekoliko godina za Večernji list predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora i Centra za istraživanje ratnih zločina Danijel Rehak.

Foto: Ministarstvo branitelja

Fotografija na kojoj se nalazi Slavko Batik, snimljena 16. studenoga 1991. godine u Proleterskoj ulici u vukovarskoj četvrti Sajmište, obišla je svijet. Na njoj je pet osoba koje hodaju razorenom ulicom. Stav, lice i izgled pogrbljenog Batika, koji hoda oslanjajući se na štap dok ga četvorica drže na nišanu, vjerno prikazuje svu patnju s kojom su se suočavali Vukovarci. Izgleda izmučen, izmrcvaren i uplašen, kao da se predao sudbini. Na njegovu su licu vidljivi ožiljci i crvenilo. Kosa mu je prorijeđena, od paleža. Hlače su mu prljave i blatnjave, lijevo stopalo u zavojima. Baš kao i lijeva ruka. Bilo mu je 48 godina. – Riječ je o fotografiji koja je poznata ne samo svim Vukovarcima nego i cijelom svijetu - komentirao je Danijel Rehak.

Na snimci se vidi i osoba s vojnim šljemom na glavi, a to je Slobodan Rajić Buba. Upravo zbog ove fotografije i sudbine Slavka Batika na sudu u Vukovaru bio osuđen na dvije i pol godine zatvora zbog zločina nad civilnim stanovništvom. Na fotografiji je odjeven u SMB uniformu, ima oružje u rukama, a dvije ručne bombe mu vise s remena. – Kriv je da je dana 16. studenoga 1991. godine, kao pripadnik paravojnih postrojbi, naoružan poluautomatskom puškom, s još tri nepoznata pripadnika paravojnih postrojbi u jednoj razrušenoj kući na trgu Drvena pijaca pronašao i zarobio civila Slavka Batika u dobi od 48 godina koji je očigledno bio bolestan i u teškom psihofizičkom stanju te ga odveo do jedne kuće u tadašnjoj Proleterskoj ulici i predao nepoznatim pripadnicima JNA i paravojnih postrojbi te ga je protuzakonito lišio slobode i zatvorio i nakon čega mu se gubi svaki trag, stoji u presudi suda.

Sa završetkom rata i s mirnom reintegracijom Rajić napušta Vukovar i odlazi u Novi Sad, gdje i danas živi. Govoreći o događajima toga 16. studenoga, Rajić je kazao da je Batik izgledao ranjen i bolestan, ali je on bio uvjeren i smatrao je da je normalno da će mu biti pružena pomoć. Nikoga nije pitao, niti je mislio pitati, što se poslije dogodilo s Batikom niti je tko njega pitao za njega. Smatra da je on postupio po naredbi i Slavka odveo “od točke A do točke B”. S obzirom na vrijeme koje je proveo u pritvoru, Rajić je ubrzo poslije završetka suda pušten na slobodu.

Identificirano 16 žrtava

U vukovarskoj Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Dr. Juraja Njavre u petak je identificirano 16 novih žrtava nestalih i smrtno stradalih 1991., a identifikaciji nazočni su bili nazočni, pored članova obitelji žrtava, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Među identificiranima devet je hrvatskih branitelja i sedam civilnih žrtava, među kojima i tri žene. Žrtve su starosne dobi od 22 do 68 godina i svi su ekshumirani iz masovne grobnice pronađene u svibnju 2024. na vukovarskom odlagalištu otpada na Petrovačkoj doli. Svi su nestali u jesen 1991. tijekom agresije na Vukovar, a zadnji put su viđeni na nekoliko lokacija: u hangarima Veleprometa, u Negoslavcima, gdje su dovedeni i iz vukovarske bolnice, a neki su odvedeni s Farme Jakobovac i Ristićevog salaša te iz svojih domova na Sajmištu. "To su teške ljudske sudbine koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima, ali i jasni pokazatelji razmjera počinjenih zločina. I zato je s nama i danas glavni državni odvjetnik, koji otpočetka prati istraživanja na Petrovačkoj doli“, kazao je Medved dodajući kako masovna grobnica na Petrovačkoj doli zorno pokazuje svu brutalnost i bešćutnost velikosrpskih agresora.

"Žrtve koje tamo pronalazimo ubijene su na drugim lokacijama, a potom su premješteni na to smetlište, s jasnim ciljem prikrivanja zločina“, rekao je novinarima u izjavi na Petrovačkoj doli. Podsjetio je da je detaljno pretraživanje lokacije započelo u travnju 2022., a dvije godine kasnije, u svibnju 2024. pronađeni su posmrtni ostaci žrtava. To je ujedno bio razlog zbog čega je zatražena obustava odlaganja otpada na toj lokaciji, koja se i dalje pretražuje.

Riječ je o najzahtjevnijoj i najduže istraživanoj lokaciji masovne grobnice, o čemu govore i sljedeći pokazatelji: u 590 radnih dana - iskopano, pregledano i izvezeno više od 110.000 kubnih metara raznog smeća i otpada, a slijedi i uklanjanje brda azbesta, kazao je Medved. "Nakon pune dvije godine svakodnevnog neumornog i predanog rada na terenu, ispod gomile otpada u kojem su i životinjske kosti, na oko 400 četvornih metara pronađeno je više od 2000 fragmentiranih koštanih dijelova, koji su potom pažljivo ekshumirani kako nijedna kost ne bi ostala te je i sama ekshumacija trajala gotovo dva mjeseca", kazao je.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je kako ovaj pronalazak potvrđuje ustrajnost u traženju nestalih osoba."Nikada se nećemo umoriti jer najteže je vama obiteljima, a mi smo samo servis koji vam služi. Danas će doći kraj neizvijesnostima za 16 obitelji, je li to olakšanje ili još veća bol, teško je reći, neka vam dragi Bog da snage da i ovo izdržite“, poručio je Turudić obiteljima žrtava.