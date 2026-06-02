Medikol: Kekin populistički zloupotrebljava jednu od 1000 privatnih zdravstvenih ustanova u RH

Poliklinika Medikol reagirala je na izjave saborske zastupnice Ivane Kekin iznesene na konferenciji za medije, ocijenivši da su pojedine tvrdnje o privatnom zdravstvenom sektoru netočne i zavaravajuće te da građane mogu dovesti u zabludu. Iz Medikola ističu kako se radi o jednoj od najvećih privatnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj koja posluje na sedam lokacija u pet gradova te godišnje pruža zdravstvene usluge za više od 130 tisuća pacijenata. Smatraju da ih zastupnica Kekin neopravdano koristi u političkim obračunima te da privatni zdravstveni sektor prikazuje kao glavnog krivca za probleme u hrvatskom zdravstvu. U priopćenju navode da je Medikol ugovorni partner HZZO-a, kao i brojne druge privatne zdravstvene ustanove, te naglašavaju da privatni pružatelji zdravstvenih usluga predstavljaju važan dio zdravstvenog sustava.

Priopćenje Poliklinike Medikol prenosimo u cijelosti: „Nastavno na netočne i zavaravajuće tvrdnje iznesene na konferenciji za medije saborske zastupnice Ivane Kekin (Možemo!) koje građane mogu dovesti u zabludu, Poliklinika Medikol očituje se kako slijedi: Medikol je zdravstvena ustanova koja je kroz kontinuirano ulaganje u suvremenu medicinsku opremu i vrhunski zdravstveni kadar postala jedna od najdostupnijih poliklinika u Republici Hrvatskoj, cijenjena kako od pacijenata, tako i od struke. Medikol posluje u pet gradova, na sedam lokacija, ima više od 400 zaposlenika i više od 130.000 pojedinačnih pacijenata godišnje.

Sve navedeno predstavlja tri desetljeća rada i ulaganja koja se neopravdano šikaniraju jer zastupnica Kekin Polikliniku Medikol stigmatizira i instrumentalizira u svrhu prikupljanja jeftinih političkih bodova i samopromocije. Medikol nije politička stranka. Zastupnica Kekin zloupotrebljava Medikol u obračunu s političkim protivnicima, populističkim taktikama zavarava građane i kompleksna pitanja svodi na 'crno-bijela' rješenja koja širu javnost dovode u zabludu i zastrašuju.

Poliklinika Medikol registrirani je i punopravni pružatelj zdravstvenih usluga te ugovorni partner HZZO-a, kao i brojne druge poliklinike i specijalne bolnice u Hrvatskoj. Medikol je tek jedna od preko 1000 privatnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. Kekin sustavno bez dokaza javno napada privatni zdravstveni sektor u Republici Hrvatskoj, netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni, pa čak i jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Takav pristup ne doprinosi interesu pacijenata, destabilizira povjerenje u sustav i obeshrabruje ulaganja u zdravstvo. Sektor privatnih pružatelja zdravstvenih usluga nije uzrok problema javnog zdravstva, već važan partner u dostupnosti usluge svim pacijentima. Privatni pružatelji nisu krivci za probleme javne zdravstvene skrbi.

Vezano uz KBC Rijeku, Medikol se u nekoliko navrata očitovao po ovom pitanju, a sva reagiranja dostupna su na web stranici Medikola pod sekcijom Press. Održivi razvoj sustava zdravstva moguć je isključivo kroz suradnju, a ne suprotstavljanje javnog i privatnog sektora koji djeluju u jedinstvenom zdravstvenom sustavu. Pacijenti nikad ne smiju patiti ili ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politizacije i pojednostavljivanja složenih sustavnih pitanja“, stoji u priopćenju.

Podsjetimo, Kekin je u utorak pozvala građane da potpišu peticiju za hitnu nabavku PET/CT uređaja za javne bolnice te ministricu zdravstva Ireni Hrstić upitala kada će građani Rijeke, Primorsko-goranske i Istarske županije, dobiti prvi javni PET/CT uređaj u KBC Rijeka. Kekin je na konferenciji za novinare na riječkom Korzu, u sklopu kampanje za očuvanje javnog zdravstva "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!", pozvala građane da potpišu peticiju, kojom, među ostalim, traže da Vlada kupi KBC-u Rijeka PET/CT uređaj, umjesto da građani da i dalje ovise o privatnoj tvrtki Medikol i plaćaju milijune eura.

Kazala je kako je u javnoj bolnici već 17 godina privatni PET/CT uređaj, jedini u tom dijelu Hrvatske, ne samo za građanke i građane Rijeke, negoi za sve građane i građanke Primorsko-goranske i Istarske županije. Naglasila je kako je samo prošle godine za PET/CT pretrage Medikolu plaćeno 20 milijuna eura, a za tu se uslugu Medikolu plaća od 2007. godine, jer u Hrvatskoj se nema za kupnju aparata koji bi koštali ukupno 9 milijuna eura. „Podsjećam da je ministar Ružić, koji je bio ravnatelj KBC-a Rijeka, na moje pitanje zašto kao ravnatelj nije tražio ministarstvo da mu kupe PET/CT odgovorio da ga nije tražio jer u bolnici nema mjesta,“ rekla je.

U bolnici nema mjesta dok u njoj stoji Medikolov PET/CT, kazala je i podsjetila da Medikol 15 godina nije plaćao režije u riječkoj bolnici. "To je otkrila državna revizija. Kako je moguće da nijedan ravnatelj nije reagirao na to 15 godina, može li itko 15 godina ne plaćati režije? Sasvim sigurno ne može“ rekla je Kekin, dodavši kako je nakon otkrića državne revizije tadašnji ravnatelj riječke bolnice Ružić, a danas ministar, sklopio sporazum s Medikolom.

„Prema tom sporazumu njihov je dug za režije, koji je iznosio 257.000 eura, ispao dug građana prema Medikolu, tj. da je bolnica na koncu dužna Medikolu 72 tisuće eura, na temu navodnih ulaganja iz 2009.,“ rekla je.

Kekin kaže kako joj ministrica zdravstva Irena Hrstić nije odgovorila na pitanje zašto ne postoji ugovor iz 2009. godine. Rekla je i da je Hrstić kazala u nedavnom razgovoru za Hinu, na pitanje kako je dug prema bolnici od 257 tisuća eura postao dug građana Medikolu, da su, koliko je informirana, "oni na sudu". Navela je i da joj je riječka bolnica poslala sporazum iz kojeg je jasno da su se bolnica i Medikol dogovorili na štetu građana, pa očekuje od minstrice odgovor o čemu se tu radi.