PROMETNA NESREĆA

Tragedija kod Plitvičkih jezera: Poginuo motociklist, suputnica završila u bolnici

Zagreb: U prometnoj nesreći na Slavonskoj aveniji poginuo je motociklist
Ilustracija/ Tomislav Miletic/PIXSELL
VL
Autor
Marin Bakić/Hina
02.06.2026.
u 18:34

Putnica koja je bila na motociklu zaprimljena je u Klinički bolnički centar Sušak, gdje je zadržana na liječenju, kažu u ličko-senjskoj policiji

U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak popodne u općini Plitvička Jezera poginuo je vozač motocikla dok je njegova suputnica ozlijeđena, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila u utorak u 16,10 sati na državnoj cesti u mjestu Jezerce, a u njoj su sudjelovali vozač automobila krapinskih oznaka i motociklist s vozilom bez registarske oznake koji je poginuo.

Putnica koja je bila na motociklu zaprimljena je u Klinički bolnički centar Sušak, gdje je zadržana na liječenju, kažu u ličko-senjskoj policiji. Promet se odvija alternativnim pravcima Prijeboj - Ličko Petrovo Selo - Grabovac. Najavljen je očevid kojim će rukovoditi županijski državni odvjetnik iz Karlovca.
