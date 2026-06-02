OZBILJNI RIZICI

Moguće promjene u uzgoju zabrinule uzgajivače lipicanaca

'24.05.2010,Djakovo,drzavna ergela lipicanaca iz djakova izgradjuje najvecu zatvorenu jahaonu u hrvatskoj,jahaci na treningu sa konjima Photo: Davor Javorovic/PIXSELL'
Foto: 'Davor Javorovic/PIXSELL'
1/3
Autor
Vedran Balen
02.06.2026.
u 18:47

Iz udruge 'Slavonija' upozoravaju da bi spuštanje kriterija moglo narušiti kvalitetu hrvatskog lipicanca i ugroziti ugled pasmine

Predstavnici Konjogojstvene udruge Slavonija iz Slavonskog Broda upozorili su saborski Odbor za poljoprivredu na, kako tvrde, ozbiljne rizike za budućnost lipicanske pasmine u privatnom uzgoju u Hrvatskoj. U predstavci navode kako bi predložene izmjene uzgojnog programa mogle narušiti dosadašnje standarde uzgoja i dugoročno ugroziti kvalitetu hrvatskog lipicanca, pasmine koja se stoljećima uzgaja prema strogim pravilima struke.

Zabrinuti su radom Hrvatskog središnjeg saveza uzgajivača lipicanaca (HSSUL), osnovanog krajem 2023. godine, a kao posebno spornu ističu skupštinu Saveza održanu u Sikirevcima, na kojoj je usvojen Prijedlog uzgojnog programa za lipicansku pasminu konja u privatnom uzgoju. Među predloženim promjenama nalaze se pojednostavljenje postupaka upisa grla u matične knjige, smanjenje administrativnih zahtjeva i troškova, mogućnost revizije statusa grla koja su prije bila isključena iz uzgoja, kao i ukidanje obveznog kriterija visine konja za sudjelovanje u uzgoju. Predlaže se i uvođenje sustava tzv. crnih putovnica te mogućnost upisa potomaka nelicenciranih pastuha.

U udruzi upozoravaju da bi takve izmjene mogle dovesti do "razvodnjavanja" pasmine i povećati rizik pojave nepoželjnih svojstava u relativno maloj genskoj populaciji lipicanaca. Ističu kako su upravo strogi kriteriji desetljećima bili temelj očuvanja pasmine, njezine genske stabilnosti i međunarodnog ugleda. Podsjećaju da su Slovenija i Austrija zadržale vrlo stroge uzgojne standarde te upozoravaju da bi eventualno spuštanje kriterija u Hrvatskoj moglo dovesti do pada vrijednosti hrvatskog lipicanca i narušavanja međunarodnog priznanja rodovnika. Navode i kako financijske i administrativne probleme u konjogojstvu treba rješavati drugim mjerama, dok uzgojni program mora ostati isključivo stručno pitanje.

– Tražimo od Odbora da od Ministarstva poljoprivrede zatraži uvid u novi prijedlog uzgojnog programa prije njegova službenog potvrđivanja te procijeni utjecaj na lipicanca, čija je tradicija uzgoja pod zaštitom UNESCO-a – poručili su iz udruge.

Lipicanac danas ima posebno mjesto u hrvatskoj tradiciji i konjogojstvu, a najviše se uzgaja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. U Hrvatskoj trenutačno postoji nešto više od 1200 uzgojno valjanih lipicanaca, a pasmina se, prema službenim podacima, zasad ne smatra ugroženom. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je riječ o relativno maloj populaciji koju je potrebno pažljivo očuvati kako bi se sačuvala genska raznolikost i kvaliteta po kojoj je hrvatski lipicanac prepoznatljiv i izvan granica zemlje.
