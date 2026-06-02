KBC Osijek, Orlovnjak i Gospodarski centar nose razvoj županije

Razvojni projekti na području Osječko-baranjske županije bili su u središtu obilježavanja Dana županije, među njima i gradnja novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku, projekt vrijedan oko 850 milijuna eura, za koji je Vlada prošlog tjedna donijela odluku o financiranju. Među važnijim projektima istaknuta je i gradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak sa šest pretovarnih stanica, od kojih se četiri nalaze u Osječko-baranjskoj županiji. U planu je i druga faza gradnje Gospodarskog centra, koja uključuje konferencijsku dvoranu i poslovni toranj.

O razvojnim projektima na području županije razgovaralo se i uoči svečane sjednice Županijske skupštine, kada su se predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministri sastali s gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem i županicom Osječko-baranjske županije Natašom Tramišak. Dan Osječko-baranjske županije obilježava se u spomen na 2. lipnja 1997. godine, kada je u Belom Manastiru dovršen proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja okupljanjem političkih predstavnika svih dijelova županije, uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana.

Svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije u povodu Dana županije

Županica Nataša Tramišak poručila je da su prioriteti županijske politike od početka mandata bili mladi, obitelji i gospodarski razvoj. – Od prvoga dana jasno smo se fokusirali na mlade, na obitelj, na snažnije gospodarstvo, poljoprivredu, dostupnije zdravstvo i obrazovanje svih generacija naših građana, te nastavak ulaganja u razvoj svih gradova i općina – rekla je Tramišak. Osječki gradonačelnik Radić posebno je istaknuo demografske pokazatelje. – Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika. Za grad koji je godinama bio suočen s iseljavanjem, to su posebno ohrabrujući pokazatelji – rekao je Radić.

Plenković je ranije u Našicama otvorio novu zgradu Centra za starije osobe. Plenković je istaknuo da će ustanova pružati usluge za 260 korisnika putem različitih oblika izvaninstitucionalne skrbi. – Ovaj će dom, odnosno centar za starije, skrbiti o 260 ljudi u pogledu izvaninstitucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koje umirovljenici koji nisu u domu, nego su kod svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imali adekvatan dom za starije i zato se, kao što gradonačelnik kaže, o ovom projektu govorilo još prije 50-ak godina, pa je dobro da smo u naše vrijeme iznašli i sredstava i načina kako da ga realiziramo – rekao je Plenković.