Proslava Dana županije

KBC Osijek, Orlovnjak i Gospodarski centar nose razvoj županije

Osijek: Svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije u povodu Dana županije
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
02.06.2026.
u 17:46

Vlada i županijsko vodstvo istaknuli su ulaganja vrijedna više stotina milijuna eura u Osječko-baranjsku županiju

Razvojni projekti na području Osječko-baranjske županije bili su u središtu obilježavanja Dana županije, među njima i gradnja novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku, projekt vrijedan oko 850 milijuna eura, za koji je Vlada prošlog tjedna donijela odluku o financiranju. Među važnijim projektima istaknuta je i gradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak sa šest pretovarnih stanica, od kojih se četiri nalaze u Osječko-baranjskoj županiji. U planu je i druga faza gradnje Gospodarskog centra, koja uključuje konferencijsku dvoranu i poslovni toranj.

O razvojnim projektima na području županije razgovaralo se i uoči svečane sjednice Županijske skupštine, kada su se predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministri sastali s gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem i županicom Osječko-baranjske županije Natašom Tramišak. Dan Osječko-baranjske županije obilježava se u spomen na 2. lipnja 1997. godine, kada je u Belom Manastiru dovršen proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja okupljanjem političkih predstavnika svih dijelova županije, uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana.

Županica Nataša Tramišak poručila je da su prioriteti županijske politike od početka mandata bili mladi, obitelji i gospodarski razvoj. – Od prvoga dana jasno smo se fokusirali na mlade, na obitelj, na snažnije gospodarstvo, poljoprivredu, dostupnije zdravstvo i obrazovanje svih generacija naših građana, te nastavak ulaganja u razvoj svih gradova i općina – rekla je Tramišak. Osječki gradonačelnik Radić posebno je istaknuo demografske pokazatelje. – Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika. Za grad koji je godinama bio suočen s iseljavanjem, to su posebno ohrabrujući pokazatelji – rekao je Radić.

Plenković je ranije u Našicama otvorio novu zgradu Centra za starije osobe. Plenković je istaknuo da će ustanova pružati usluge za 260 korisnika putem različitih oblika izvaninstitucionalne skrbi. – Ovaj će dom, odnosno centar za starije, skrbiti o 260 ljudi u pogledu izvaninstitucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koje umirovljenici koji nisu u domu, nego su kod svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imali adekvatan dom za starije i zato se, kao što gradonačelnik kaže, o ovom projektu govorilo još prije 50-ak godina, pa je dobro da smo u naše vrijeme iznašli i sredstava i načina kako da ga realiziramo – rekao je Plenković.
