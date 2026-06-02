FOTO Zagrebačka policija traži ovu ženu

Zagrebačka policija objavila je fotografiju žene za koju pretpostavljaju da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu. Navode kako je u utorak, 7. travnja ove godine u popodnevnim satima na području Centra, nepoznata počiniteljica počinila kazneno djelo računalne prijevare iz članka 271. stavak 1. Kaznenog zakona na štetu fizičke osobe. "Na fotografijama je osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu", navode.

Radi se o ženskoj osobi jače tjelesne građe, crne kovrčave kose dužine do ramena, koja je bila odjevena u bijelu majicu, a na glavi je nosila bijeli šešir te crne sunčane naočale. Ako građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192.



Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa zagrebacka@policija.hr ili i.pp.zagreb@mup.hr. Informacije građani mogu dostaviti i anonimno.