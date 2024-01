Obitelj liječnika s djecom iz Švicarske doselila u Split: 'U Hrvatskoj imam vremena za svoje djevojčice'

Dok primjećujemo masovno iseljavanje mladih liječnika iz Hrvatske, istovremeno bilježimo i suprotnu stranu medalje. Nedavno je u Split stigla mlada, četveročlana švicarska obitelj liječnika . Oni su odlučili podijeliti svoje dojmove o životu s dvoje djece u Hrvatskoj i radu u našoj zemlji.

Na preseljenje u Hrvatsku su se odlučili radi ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Imaju dvije kćeri, od tri i šest godina. Suprug i otac je podrijetlom iz Švicarske dok je supruga porijeklom iz Hercegovine. Neki od motiva za preseljenje su bili i želja za učenjem hrvatskog jezika, ali i hrvatske kulture.

"Ovo je sve inicijativa moga muža. Želio je upoznati hrvatski jezik, hrvatsku kulturu - kako on tako i naše dvije djevojčice. Ovaj korak u Hrvatsku je čisto privatna, obiteljska motivacija, a ne poslovna", rekla je Barbara Degen, članica palijativnog tima Splitsko-dalmatinske županije za Magazin HRT.

Barbara je specijalistica interne medicine, a bavi se palijativnom skrbi. Inspiraciju za tu branšu je pronašla dok se brinula za baku. Nadalje, kaže kako je i u Švicarskoj jako lijepo raditi, ali nedostaje joj vrijeme za svoju obitelj i uz sav posao ne može postići ono što bi htjela dok u Hrvatskoj ima vremena za svoje dvije djevojčice.

"Ne mogu pronaći balans da radim, idem na posao, ostvarim se kao liječnica i opet imam dovoljno vremena da budem majka, da budem supruga, što tamo ja u svom poslu nisam mogla postići", rekla je.

Ističe kako u Švicarskoj treba investirati jako puno vremena u karijeru, što uz obiteljski život nije lako napraviti. "To je to što je za mene veliki nedostatak tamo bio. Naime, radni dani su od jutra do sutra", požalila se.

Njezin suprug, Christian još uvijek ne smije raditi u Hrvatskoj unatoč tome što nedostaje specijalista. Kao specijalist intenzivne medicine mora poznavati hrvatski jezik, barem na B2 razini kako bi se mogao zaposliti u svojoj struci. "Christian bi želio raditi, međutim birokracija je takva u Hrvatskoj da sve dok ne bude zadovoljavajuće znao hrvatski jezik - to je nekakav nivo B2, on ovdje ne može raditi", dodaje Barbara.

Istaknula je kako im je za sada najveći izazov pronaći stan za dugoročni najam u Splitu, no unatoč svim preprekama uživaju u životu u Hrvatskoj i kažu kako se na ništa ne mogu požaliti.

