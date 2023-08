Obitelj 20-godišnjakinje osumnjičene za čedomorstvo nije u sustavu socijalne skrbi

Lagao policiji

Posvađao se i potukao u automobilu, pijan sletio s ceste pa policiji lažno prijavio da je napadnut

Sumnja se da je 62-godišnjak policiji kazao to što je kazao, iako je znao da to nije istina. No policajcima je očito nešto u toj prijavi bilo sumnjivo, pa su kako kažu u zagrebačkoj policiji, službenici Policijske postaje Zaprešić proveli opsežno i sveobuhvatno kriminalističko istraživanje.