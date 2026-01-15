Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RATNI ZLOČINCI

Potvrđena optužnica za mučenje i smrt Srba i Hrvata u Zenici

Sarajevo: Policija ispred Suda BiH uoči izricanja presude Miloradu Dodiku
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
15.01.2026.
u 16:01

Četvorica muškaraca sada su optužena da su kršili odredbe međunarodnog humanitarnog prava i počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civila. 7. muslimanska brigada slovila je za elitnu postrojbu Armije BiH i djelovala je u sastavu Trećeg korpusa, pretežito na području srednje Bosne.

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je u četvrtak optužnicu protiv dvojice zapovjednika i dvojice pripadnika 7. muslimanske brigade Armije BiH koji se terete za smrt dvojice zarobljenih Hrvata i Srba te za zlostavljanja i mučenja više drugih civila u objektu Muzičke škole u Zenici.  Nekadašnji zapovjednici Jusuf Karalić i Nesib Talić te pripadnici Vojne policije 7. muslimanske brigade Našid Delalić i Sabahudin Sarajlić obuhvaćeni su optužnicom za ratne zločine počinjene u razdoblju od 1993. do 1994. godine za vrijeme sukoba između Armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Njih se izravno tereti za nezakonito zatočenje civila, među kojima su bili Hrvati i Srbi, u prostorijama Muzičke škole koja je tijekom rata korištena kao zatočenički objekt.

Dva civila su smrtno stradala – jedan od posljedica brutalnog premlaćivanja, a drugi je ubijen prilikom pokušaja bijega. Iako su bili svjesni nezakonitih radnji svojih podređenih, optuženi nisu poduzeli nikakve mjere da ih spriječe, niti su kaznili odgovorne za mučenje i smrt civila, navodi se u obrazloženju Tužiteljstva BiH. Na taj su način omogućili nastavak zlostavljanjea i smrt zarobljenika, pojašnjava se. Četvorica muškaraca sada su optužena da su kršili odredbe međunarodnog humanitarnog prava i počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civila. 7. muslimanska brigada slovila je za elitnu postrojbu Armije BiH i djelovala je u sastavu Trećeg korpusa, pretežito na području srednje Bosne.

Ključne riječi
ratni zločinci Domovinski rat BiH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!