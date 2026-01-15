Potvrđena optužnica za mučenje i smrt Srba i Hrvata u Zenici

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je u četvrtak optužnicu protiv dvojice zapovjednika i dvojice pripadnika 7. muslimanske brigade Armije BiH koji se terete za smrt dvojice zarobljenih Hrvata i Srba te za zlostavljanja i mučenja više drugih civila u objektu Muzičke škole u Zenici. Nekadašnji zapovjednici Jusuf Karalić i Nesib Talić te pripadnici Vojne policije 7. muslimanske brigade Našid Delalić i Sabahudin Sarajlić obuhvaćeni su optužnicom za ratne zločine počinjene u razdoblju od 1993. do 1994. godine za vrijeme sukoba između Armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Njih se izravno tereti za nezakonito zatočenje civila, među kojima su bili Hrvati i Srbi, u prostorijama Muzičke škole koja je tijekom rata korištena kao zatočenički objekt.

Dva civila su smrtno stradala – jedan od posljedica brutalnog premlaćivanja, a drugi je ubijen prilikom pokušaja bijega. Iako su bili svjesni nezakonitih radnji svojih podređenih, optuženi nisu poduzeli nikakve mjere da ih spriječe, niti su kaznili odgovorne za mučenje i smrt civila, navodi se u obrazloženju Tužiteljstva BiH. Na taj su način omogućili nastavak zlostavljanjea i smrt zarobljenika, pojašnjava se. Četvorica muškaraca sada su optužena da su kršili odredbe međunarodnog humanitarnog prava i počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civila. 7. muslimanska brigada slovila je za elitnu postrojbu Armije BiH i djelovala je u sastavu Trećeg korpusa, pretežito na području srednje Bosne.