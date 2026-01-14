Naši Portali
KIBERNETIČKI NAPADI

Članica NATO-a otkrila da je bila na rubu blackouta: 'Bili smo suočeni sa sabotažom Rusije...'

Soldiers patrol the street after a suspected Russian drone was shot down after intrusions into Polish airspace, in Wyryki municipality
Foto: Jakub Orzechowski/AGENCJA WYBORC
1/5
Autor
Dora Taslak
14.01.2026.
u 19:14

Krzysztof Gawkowski objasnio je da je poljski energetski sektor krajem 2025. godine pretrpio višestruke napade

Poljska je, prema izjavama tamošnjih dužnosnika, u studenome doživjela najveći broj kibernetičkih napada u Europskoj uniji. Ranije su se tamo, podsjetimo, dogodili i akti sabotaže na željeznicama, kao i upad dronova. Krzysztof Gawkowski, poljski potpredsjednik Vlade i ministar digitalnih poslova, otkrio je kako je zemlja u prosincu, nakon ruskog napada, bila vrlo blizu blackouta.

Naime, Gawkowski je objasnio da je poljski energetski sektor krajem 2025. godine pretrpio višestruke napade. Situacijom je, kaže, bilo teško upravljati, posebno zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. "Poljska je doživjela najozbiljniji napad na svoju energetsku infrastrukturu koji je imao za cilj ostaviti građane bez struje krajem prosinca. Bili smo suočeni sa sabotažom Rusije. Bili smo blizu blackouta", rekao je ministar, kako prenosi Ukrainska Pravda.

Miłosz Motyka, ministar energetike, ranije je izvijestio da je u posljednjim danima 2025. došlo do pokušaja kibernetičkog napada na nekoliko postrojenja za proizvodnju električne energije. "Nema razloga za paniku", kazao je Gawkowski te istaknuo kako su poljske institucije dobro pripremljene.

Karol Nawrocki, predsjednik Poljske, nazvao je izvanrednom situacijom masovni upad ruskih dronova prošlog rujna, prenosi BBC. Tada je, naime, više od 20 bespilotnih letjelica prešlo u Poljsku iz Bjelorusije i Ukrajine. "Do tada nijedna članica NATO-a nije doživjela napad dronovima takvih razmjera", kazao je. Istaknuo je kako je Poljska od 2021. godine u stanju hibridnog rata s Rusijom, suočavajući se s dronovima i dezinformacijama. Ova ruska siva zona aktivnost pokazuje da živimo u opasnim vremenima, dodao je.
Gomilaju vojnike, grade hangare, stižu oklopnjaci zbog straha od invazije: 'Borit ćemo se s onim što imamo'
Ključne riječi
Krzysztof Gawkowski Rusija Poljska

Još iz kategorije

Ukrajina: Nuklearna elektrana Zaporižja
Video sadržaj
VELIKO KRŠENJE MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA

VIDEO Snimke iz zraka: Ruska vojska gomila opremu pored nuklearne elektrane Zaporižje

Vološin tvrdi da postoje dokazi kako su ruske snage s tog područja izvodile i višecijevne raketne napade na Zaporižju. Također je za ukrajinske medije izjavio da se s područja elektrane redovito lansiraju dronovi prema dijelovima Ukrajine koji nisu pod ruskom okupacijom, pri čemu su objavljene i fotografije na kojima je označena vojna oprema unutar kompleksa

