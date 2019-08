Nuklearne sile Indija i Pakistan na rubu rata, posredovati želi Trump

Dvije nuklearne sile na rubu su rata! Indijski premijer Narendra Modi započeo je akciju koja bi mogla trajno promijeniti sliku u tom dijelu svijeta. Odlučio je ukinuti članak 370 ustava Republike Indije koji omogućuje Kašmiru vlastiti ustav i zastavu te autonomiju u svim pitanjima osim vanjske politike, obrane i komunikacija i garancija je posebnog statusa regije na koju pravo polaže i Pakistan. Podsjetimo, i Indija (1,35 milijardi stanovnika) i Pakistan (213 milijuna stanovnika) imaju nuklearni arsenal.

Razlog je hindusko svetište

Modijeva vlada ukinula je u Kašmiru pristup mobilnim mrežama i internetu te je pod nadzor stavila tamošnje istaknute političare. Zatvorene su i škole te fakulteti, u regiju je poslano deset tisuća vojnika.

– Indija igra opasnu igru koja će imati ozbiljne posljedice na regionalni mir i stabilnost – poručio je pakistanski ministar vanjskih poslova Mehmood Qureshi.

Kao i sve na Indijskom potkontinentu, tako je komplicirana i povijest Kašmira. Opet, kao i niz drugih sporova, i ovaj korijene vuče iz 1947., godine proglašenja neovisnosti Indije i Pakistana od Britanskog imperija. Tadašnji vladar Kašmira, maharadža Hari Singh, oklijevao je u odluci kojoj će se od novih država prikloniti, a to je izazvalo sukob koji do danas nije razriješen. Obje su novostvorene države polagale pravo na regiju za koju su dva puta i ratovale, 1947. i 1965., dok se posljednji ozbiljniji sukob dogodio 1999. Granica koju i jedna i druga država smatraju privremenom jedna je od najčuvanijih na svijetu, a s obje strane stoje vojske u punoj pripravnosti. Da bi bilo još zamršenije, dio Kašmira zauzima i Kina no u ovom najnovijem kontekstu to je gotovo nevažno.

Za Modija i Indiju Kašmir je važan zbog jednog od najvažnijih hinduskih svetišta, špilje Amarnath koja se nalazi na nadmorskoj visini od 3888 metara u Himalajama, a ondje se štuje hinduski bog Shiva. No Kašmir ima više od 60 posto muslimanskog stanovništva. Nesnošljivost dviju religija pa tako i dviju država poznata je, u Kašmiru vlada visoka nezaposlenost, Indiju se optužuje za kršenje ljudskih prava no vlast te mnogoljudne države pravda to pobunom koja traje još od 1989. Od tada je ubijeno 70.000 ljudi, uglavnom civila. Najnoviji val nasilja traje od 2016. nakon pogibije 22-godišnjeg Burhana Wanija, jednog od vođa kašmirskih militantnih separatista s velikim ugledom kod mladih muslimana.

Turisti bježe

Nakon njegova pogreba uslijedio je ciklus nasilja koji je trajao danima i zapravo nije ni prestao, prošle je godine poginulo 500 civila, vojnika i militanata, najviše u nekoliko desetljeća.

Samoubilački napad u veljači ove godine u kojem je poginulo više od 40 indijskih vojnika nije ostavio prostora za mirenje te situacija sada kulminira. Prekida se tako i hodočašće u Amarnath koje inače traje šest tjedana, a na koje je kašmirska uprava potrošila 72 milijuna dolara.

No to će značiti i materijalni gubitak za mnoge stanovnika Kašmira koji žive od hodočasnika i ove godine već ih je 300.000 posjetilo hindusko svetište. Puni se i aerodrom u glavnom gradu Srinagaru, zapadne su vlade upozorile svoje građane da je Kašmir najbolje što prije napustiti. Pakistanski premijer Imran Khan napisao je na Twitteru: “Predsjednik Trump ponudio se da posreduje u Kašmiru. Sad je pravo vrijeme da to i učini”.

