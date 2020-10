Nožem ubio mladića, ‘godinama nas ti zgubidani maltretiraju’

Dvije manje grupice u kojima se nalazilo po nekoliko ljudi zauzele su i tog utorka navečer svoje, kako nam opisuju prolaznici koji su ih vidjeli, standardne pozicije u parkiću u blizini vrapčanske tržnice. Nekoliko boca vina, pokoja plastična dvolitrenka piva, tko zna koliko kutija cigareta i pijane rasprave do sitnih noćnih sati.

Prizor je to koji su okolni stanari prisiljeni gledati gotovo svakog dana unatrag nekoliko godina. Tako je krenulo i ovog utorka, samo što je druženje završilo znatno ranije nego inače – već oko 21.30 sati kada je izbila tučnjava između dvije grupice koja ovoga puta nije stala na naguravanju, nekoliko šamara i pokojoj masnici ispod oka, nego je okončana – ubojstvom i ranjavanjem.

Brzo našli počinitelja

“U Susedgradu u Vrapčanskoj ulici došlo je do fizičkog sukoba između više osoba na ulici, kojom prilikom je tada nepoznati počinitelj oštrim predmetom ozlijedio dvojicu muškaraca starosti 31 i 30 godina, nakon čega se udaljio s mjesta događaja. Od zadobivenih ozljeda 31-godišnjak je preminuo na mjestu događaja, dok je 30-godišnjaku liječnička pomoć pružena u KB Sveti Duh gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen”, službeno je izvijestila PU zagrebačka, koja je potvrdila i kako su ubrzo nakon događaja pronašli i uhitili počinitelja.

GALERIJA Krvavi obračun u Vrapču: Jedna osoba ubijena, druga ozlijeđena

Do napadača im, izgleda, i nije bilo teško doći s obzirom na to da su se praktički svi unutar dvije grupice međusobno poznavali pa su gotovo odmah po dolasku namjesto događaja saznali njegov identitet.

Prema neslužbenim informacijama, počinitelj je najprije više puta nožem u prsa i trbuh ubo 31-godišnjaka, da bi na kraju po vratu zarezao i njegova godinu dana mlađeg prijatelja, ali na sreću uspio mu je zadati samo površinsku ranu.

Godinama se tamo okupljaju

– Moja supruga prolazila je onuda malo prije 21 sat, taman je išla iz trgovine, a oni su već svi bili tamo, njih desetak. Rekla je da su joj čak i nešto dobacili, ali nije se obazirala. Porazno je to priznati, ali već smo navikli na njihovo takvo ponašanje. Ja ih nisam nikad prijavljivao, no znam da su susjedi godinama zvali policiju, ali uzalud. Kad ih i rastjeraju iz parkića ili s tržnice, samo se vrate pola sata-sat kasnije i tako svaki put. Tužno je da su nam park umjesto djece zauzeli, možda ružno zvuči, ali to je činjenica, kvartovski zgubidani. Pogotovo kad se u obzir uzme da se u krugu sto metara nalaze i osnovna škola, dom zdravlja, tržnica i više trgovina, frizerskih salona i drugih sadržaja, pa onuda cirkulira mnogo ljudi i nije vam svejedno ako noću morate tamo sami prolaziti jer nikad ne znate kad će nekoga od njih okrenuti na agresivu – govori nam jedan od stanovnika Žagarove ulice koja se nalazi niti pedesetak metara od mjesta na kojem se dogodilo ubojstvo.

Zamolio nas je za anonimnost kako ne bi kasnije imao problema s “dečkima iz parka“.

Iako su u susjedstvu spominjali kako ubojica ima i određenih psihičkih problema, zbog čega se navodno bio i liječio, u policiji taj podatak nisu htjeli potvrditi, ali ni demantirati, pravdajući se kako je kriminalističko istraživanje još uvijek u tijeku.