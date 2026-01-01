Naši Portali
TOPLO SE OBUCITE

Novu godinu dočekali smo s hladnim vremenom, čekaju nas 'debeli' minusi i kiša

Jugo i kiša u Splitu
Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.01.2026.
u 17:19

U petak su najavili kišu u većini Hrvatske

Novu godinu započeli smo s hladnim jutrom, 'zubatim' suncem i suhim vremenom. Temperature su išle u do - 6 Celzijevih stupnjeva.  'U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice snijeg, a prema kraju dana sve je vjerojatnija i kiša koje će biti i na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju na udare i olujan, a na moru i južni vjetar te jugo. Navečer će vjetar biti i jači. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 5 do 10 °C', naveli su za prvi dan 2026. godine iz DHMZ-a.

U petak su najavili kišu u većini Hrvatske. 'Promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, u Dalmaciji i u obliku pljuskova s grmljavinom. U višem gorju susnježica i snijeg, a u noći je isto moguće i u nizinama', navode iz DHMZ-a. Najavili su i umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, na udare i olujan. 'Popodne vjetar u slabljenju i navečer u okretanju na umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 8. Najviša dnevna od 6 do 11, na moru između 10 i 15 °C', javljaju. 

Foto: DHMZ

Vikend pred nama i idući tjedan donose hladno vrijeme. Najavljeni su snijeg i temperature koje će biti u 'debelom' minusu. U Zagrebu bi mogle ići i do - 9 Celzijevih stupnjeva, a tako će biti i na sjeveru i istoku Hrvatske. Istra i Rijeka se izdvajaju, jer će kod njih minus biti nešto blaži, oko -4 Celzijeva stupnja. Te sreće bit će i Split, te krajnji jug Hrvatske. Minusa gotovo pa i neće biti, a  od padalina se očekuje samo kiša. 

