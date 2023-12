Novost u zračnom prometu: privatni zrakoplovi više nisu samo za slavne i poznate

Privatno zrakoplovstvo se približilo "običnim" ljudima. Umjesto kontaktiranja brokera i plaćanje velike svote novaca za članstvo kako bi se dobila ponuda leta privatnim zrakoplovom, sada možete samostalno rezervirati let po mnogo jeftinijim cijenama nego prije. Počevši od ovog mjeseca, u SAD-u stranica tvrtke KinectAir nudi brze redovite letove na zahtjev s početnom cijenom od 111 dolara po osobi.

Bivša pilotkinja i suizvršna direktorica Katie Buss izjavila je kako ovakvom ponudom žele promijeniti pristup privatnih letova te promijeniti način na koji ljudi razmišljaju o kratkim letovima.

“Ljudi misle da je to samo za Billa Gatesa i Elona Muska na svijetu. Nipošto nije jeftino, ali je pristupačnije nego što većina ljudi misli. Umjesto da samo idemo na Deltu, želimo da ljudi vide kako bi izgledalo privatno letenje... To je potpuno drugačiji način putovanja.” rekla je za CNN.

Jednako kao što je Uber revolucionarizirao vožnje taksijem, Buss želi da tvrtka KinectAir promjeni tržište privatnog zrakoplovstva koje je do sada bilo rezervirano samo za one poznate i slavne. Izvršni direktor Ben Howard istaknuo je kako se njihova stranica koristi umjetnom inteligencijom kako bi što efikasnije u što kraćem roku pronašla privatne operatere zrakoplova. Kako bi cijena leta bila niža, zrakoplov kojim se leti mora biti jeftiniji što znači da je nešto sporiji od mlažnjaka koji se inače koriste za privatne letove.

KinectAir tvrdi da su cijene njihovih letove u prosjeku do 75% jeftinije od uobičajenih cijena privatnih zrakoplova. Ovako letovi u zadnji tren mogu biti i dobra opcija s obzirom na to da je let koji se odvijao ovog tjedna od zračne luke Phoenix do Palm Springsa bio na rasprodaju za 698 američkih dolara, točnije, 233 dolara po osobi u zrakoplovu s tri sjedala.

Ovakvim pristupom će let zrakoplovom biti mnogo efikasniji te cjenovno prihvatljiviji za sve one koji kasno planiraju svoja putovanja!