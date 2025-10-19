Naši Portali
NA GRANICI SA ZAPADNOM OBALOM

VIDEO Novinarka Večernjeg lista javila se iz Samarije: 'Ovo područje jako je bitno za obranu Izraela'

Valentina Wiesner u Izraelu
Foto: Screenhost
1/5
Autori: Valentina Wiesner, Večernji.hr
19.10.2025.
u 16:53

„Na vozilu su vidljivi tragovi oštećenja, kažu nam da je ‘prilično sigurno’, no sigurno u Izraelu je vrlo diskutabilan pojam”, dodaje.

Novinarka Večernjeg lista javila se iz Izraela, iz Samarije, s mjesta koje se naziva balkonom države. Lokalni guverner nazvao ga je Trumpovom promatračnicom, u znak zahvalnosti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za njegove napore i potporu. „Tjedan dana je prošlo od puštanja talaca, nakon dvije godine zatočeništva”, izvještava. „Ovdje na ovom mjestu možete vidjeti ono što ljudi zamišljaju kada se na pro-palestinskim prosvjedima uzvikuje moto 'From the river to the sea.'” Naime, izraz „od rijeke do mora" odnosi se na prostor na kojem se prostire Izrael. 

S jedne strane vidi se rijeka Jordan, a u daljini, na drugu prostire se obzor prema Tel Avivu, čije svjetlucanje na horizontu prikazuje prostor na kojem se prostire Izrael. „To je područje koje se može prijeći za dvadesetak minuta vožnje autom ili za oko sat i pol vremena šetnje, da na njoj ne vrebaju opasnosti”, dodaje novinarka.

Okruženje je složeno i simbolično, arapska i židovska sela izmjenjuju se u blizini, jasno prepoznatljiva po strukturi naselja. „Možete ih razlikovati po tome što su židovska koncentrirana u okupljena u zajednice, a arapska, s ove strane, razvedena i nalaze se na širem području”, opisuje. Oko novinarke proteže se gotovo nevidljiva, ali vrlo značajna barijera, tanka ‘šabatna žica’. „Možete je prepoznati po ovim zastavicama koje vise s nje (...) i ona označava granicu područje koje se ne smije prijeći s teretom ako se nosi za vrijeme šabata”.

Na tom području žive uglavnom ortodoksni Židovi, koji strogo poštuju zabrane rada i nošenja tereta tijekom šabata. No, osim vjerskog značaja, ovo područje ima i stratešku važnost za izraelsku obranu. „Nalazi se na području koje je vrlo izloženo napadima sve okolo su područja koja su viša i s kojih se može vrlo lako napasti”. Novinarka se ondje nalazi u sklopu službene delegacije izraelske države, koja je do točke došla u blindiranom autobusu. „Na vozilu su vidljivi tragovi oštećenja, kažu nam da je ‘prilično sigurno’, no sigurno u Izraelu je vrlo diskutabilan pojam”, dodaje. Na kraju ističe: „Nalazimo se na mjestu gdje danas slave i tuguju. U sljedećem javljanju donijet ćemo više detalja iz Izraela.”
