Novinarka Fox Newsa tvrdi: Ubojica Charlieja Kirka živio s transrodnim partnerom

Novinarka Fox Newsa Brooke Singman na X profilu navela je da je Tyler Robinson, osumnjičen za ubojstvo konzervativnog komentatora Charlieja Kirka, živio s transrodnim partnerom koji je bio u procesu tranzicije iz muškarca u ženu.

"EKSKLUZIVNO: Ubojica Charlieja Kirka, Tyler Robinson, živio je sa svojim transrodnim partnerom, doznajem iz izvora. Osoba, koja je biološki muškarac u procesu tranzicije u ženu, u potpunosti surađuje s FBI-jem.

Izvori navode kako je FBI raspolagao porukama i drugom komunikacijom između Robinsona i te osobe, što je pomoglo istražiteljima potvrditi da je Robinson zaista bio napadač", stoji u objavi.

EXCLUSIVE: Charlie Kirk assassin Tyler Robinson lived with his transgender partner, sources tell me.



The individual, who is a male transitioning to a female, is fully cooperating with the FBI.



Sources tell me the FBI had texts and other communications between Robinson and the… — Brooke Singman (@BrookeSingman) September 13, 2025

Tu informaciju potvrdio je i izvor iz policije za The Post. Prema istom izvoru, osoba čiji identitet još nije javno objavljen u potpunosti surađuje s FBI-jem u istrazi ubojstva. Javni podaci pokazuju da je Lance Twiggs (22) boravio na istoj adresi kao i Robinson. Član Twiggsove obitelji za The Post je izjavio kako su njih dvojica “bili cimeri”, ne želeći ulaziti u detalje o prirodi njihova odnosa. Taj član obitelji opisao je Twiggs kao “crnu ovcu” obitelji iz St. Georgea (Utah), dodajući kako ne zna njegove političke stavove niti detalje o tranziciji, iako ga to “ne bi iznenadilo”. Potvrdila je i da je Twiggs bio priveden na ispitivanje.