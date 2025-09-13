Naši Portali
OBJAVILA NA X-U

Novinarka Fox Newsa tvrdi: Ubojica Charlieja Kirka živio s transrodnim partnerom

FBI and Local Law Enforcement Arrests Person of Interest in the Killing of Conservative Influencer Charlie Kirk
UPI/NEWSCOM
Autor
Lina Šantak
13.09.2025.
u 22:27

- Izvori navode kako je FBI raspolagao porukama i drugom komunikacijom između Robinsona i te osobe, što je pomoglo istražiteljima potvrditi da je Robinson zaista bio napadač, stoji u objavi.

Novinarka Fox Newsa Brooke Singman na X profilu navela je da je Tyler Robinson, osumnjičen za ubojstvo konzervativnog komentatora Charlieja Kirka, živio s transrodnim partnerom koji je bio u procesu tranzicije iz muškarca u ženu.

"EKSKLUZIVNO: Ubojica Charlieja Kirka, Tyler Robinson, živio je sa svojim transrodnim partnerom, doznajem iz izvora. Osoba, koja je biološki muškarac u procesu tranzicije u ženu, u potpunosti surađuje s FBI-jem.

Izvori navode kako je FBI raspolagao porukama i drugom komunikacijom između Robinsona i te osobe, što je pomoglo istražiteljima potvrditi da je Robinson zaista bio napadač", stoji u objavi.

Tu informaciju potvrdio je i izvor iz policije za The Post. Prema istom izvoru, osoba čiji identitet još nije javno objavljen u potpunosti surađuje s FBI-jem u istrazi ubojstva.  Javni podaci pokazuju da je Lance Twiggs (22) boravio na istoj adresi kao i Robinson. Član Twiggsove obitelji za The Post je izjavio kako su njih dvojica “bili cimeri”, ne želeći ulaziti u detalje o prirodi njihova odnosa. Taj član obitelji opisao je Twiggs kao “crnu ovcu” obitelji iz St. Georgea (Utah), dodajući kako ne zna njegove političke stavove niti detalje o tranziciji, iako ga to “ne bi iznenadilo”. Potvrdila je i da je Twiggs bio priveden na ispitivanje.
Avatar raznosač_pice
raznosač_pice
23:03 13.09.2025.

Ahahahaha! Fox News je centar istine i provjerenih podataka! 😵‍💫 U ovo samo MAGArci mogu povjerovati! Nego što je s Epsteinom??

Avatar Lažni_branitelj
Lažni_branitelj
23:00 13.09.2025.

Sve što dođe od novinara Fox-a je istina! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Kakva je ovo propaganda. Strašno.

Avatar Navijač
Navijač
22:48 13.09.2025.

Transrodni Antifa , sve nove vrijednosti.

