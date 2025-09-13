Trump traži smrtnu kaznu. Ubojica Charlieja Kirka bit će optužen sljedeći tjedan

Protiv Tylera Robinsona, 22-godišnjaka uhićenog pod sumnjom za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, sljedeći će tjedan biti podignuta službena optužnica, rekao je guverner države Utah. Robinson je u srijedu snajperom u vratnu venu pogodio 31-godišnjeg Kirka dok je držao govor pred oko 3000 studenata na sveučilištu Utah Valley u Oremu, oko 65 km južno od Salt Lake Cityja. Guverner Ute Spencer Cox je to ubojstvo nazvao političkim atentatom. Ubojica je uhićen u četvrtak navečer nakon što su članovi obitelji javili vlastima da je Robinson uključen u taj zločin. Guverner Cox je u petak na otvaranju konferencije za novinare rekao: "Imamo ga". Uhićenje je okončalo 33-satnu potjeru za osumnjičenikom za ubojstvo koje je predsjednik Donald Trump nazvao "gnusnim atentatom".

Kirk, jedan od osnivača konzervativne studentske udruge Turning Point USA i gorljiv pristaša predsjednika Trumpa, ubijen je jednim vrlo preciznim metkom iz "repetirke" s nosačem optičkog ciljnika s krova zgrade na sveučilšnom kampusu.

Cox je na press konferenciji otkrio da su na čahurama metaka otkrivene urezane poruke, koje su pronađene i na trima neispucanim čahurama, na kojima je pisalo: "Hej fašistu! Hvataj!", "O bella ciao" i "Ako čitaš ovo ti si 'gay' Imao". Puška, koja je vrlo popularna kod lovaca, pronađena je omotana u tamni ručnik nedaleko od mjesta likvidacije, a policija je nakon toga objavila slike sa sigurnosnih kamera koje prikazuju "osobu od interesa". Cox je u četvrtak navečer kazao da je "član osumnjičenikove obitelji" kontaktirao obiteljskog prijatelja, koji je potom kontaktirao vlasti da bi ih obavijestio o tomu da je "Robinson priznao ili implicirao svoju umiješanost" u ubojstvo.

"Želim zahvaliti članovima obitelji Tylera Robinsona, koji su učinili pravičnu stvar i pomogli da se preda", rekao je guverner. Robinson, koji je učio za električara u državnoj višoj školi Dixie Technical College, uhićen je u obiteljskoj kući oko 420 km jugozapadno od poprišta zločina. Kirk je imao preko pet milijuna pratitelja na društvenoj platformi X, a bio je i voditelj popularnog podcasta i radijskog programa "The Charlie Kirk Show". Također, prikupio je milijune sljedbenika na TikToku. Ubojstvo je izazvalo zgražanje i osudu politički motiviranog nasilja ne samo među Kirkovim pristašama već diljem političkog spektra.

Uznemirujuće snimke ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, koje su preplavile društvene mreže, prisilile su posebice mlade Amerikance da se suoče s javnim ubojstvom istaknutog političkog vođe koji nije bitno stariji od njih samih. "Neovisno o tome tko je i koja su njegova uvjerenja, nitko ne bi trebao umrijeti tako i biti žrtvom atentata. Ima pravo na slobodu govora iz Prvog amandmana", rekla je Ama Baffour, 20-godišnja studentica sa sveučilišta Howard, što je povijesno crnačka institucija u Washingtonu.

Drugi student sveučilišta Howard, 21-godišnji Evander Thomas, koji je redovito gledao Kirka na TikToku premda se ne slaže s njegovim stavovima, kazao je da je za njegovu smrt saznao kada je prijatelj poslao videosnimku u grupni razgovor. Pogledao ga je u roku od 30 minuta od ubojstva, rekao je. "Kakva god da su vam politička uvjerenja, nitko ne bi trebao umrijeti zbog njih", rekao je Thomas. "Nije kao da su ti ljudi zli. Charlie Kirk nije učinio ništa zbog čega bi trebao izgubiti život".

Guverner Cox je rekao da je ubojstvo Kirka "napad na sve nas"

Bivši predsjednik SAD-a Joe Biden osudio je odmah u srijedu ubojstvo konzervativnog influencera, naglasivši kako ova vrsta nasilja "mora odmah prestati". "U našoj zemlji nema mjesta za ovu vrstu nasilja. To mora prestati odmah. Jill i ja molimo se za obitelj i voljene Charlieja Kirka", napisao je Biden na društvenoj mreži X. Kalifornijski guverner Gavin Newsom, čest antipod desničara poput Kirka, napad je nazvao "odvratnim, zlobnim i sramotnim". Gabrielle Giffords, bivša demokratska zastupnica u Kongresu koja je preživjela pokušaj atentata, kazala je da je "zgrožena" napadom.