Tko je Tyler Robinson, otkriveni do sada nepoznati detalji iz njegove prošlosti

Tyler Robinson, 22-godišnjak iz američke savezne države Utah jučer je uhićen za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Uhićenje je uslijedilo nakon što je Robinsonov otac prepoznao sina na fotografijama koje je FBI objavio u sklopu javne potrage. Otac je kontaktirao prijatelja pastora, koji je zatim obavijestio vlasti. Nakon toga, Robinson je pristao predati se bez otpora. Kako smo i ranije pisali , Robinson je trenutno u pritvoru u okrugu Utah, bez mogućnosti jamčevine, suočen s ozbiljnim optužbama, uključujući teško ubojstvo i neovlašteno ispaljivanje vatrenog oružja.

Robinson je rođen u mirnom predgrađu St. Georgea, a njegovi roditelji, prema državnim evidencijama, registrirani su republikanci. Fotografije na društvenim mrežama prikazuju obitelj na putovanjima i na otvorenom, uključujući i snimke Tylera i njegove braće s oružjem. Robinson je diplomirao 2021. godine u Pine View High School, a potom je kratko pohađao Utah State University, gdje je studirao pre-inženjering, no pauzirao je nakon prvog semestra. Kasnije se upisao na Dixie Technical College, gdje je sada treća godina programa za električare i gdje je 2022. dobio licencu pripravnika električara.

CNN piše da je Robinson u trenutku uhićenja živio u stambenoj zgradi u St. Georgeu, gdje ga susjedi opisuju kao povučenog i sramežljivog, te da je imao jednog cimera. Njegova obiteljska kuća nalazi se deset minuta vožnje dalje, a susjedi ga opisuju kao „normalnu osobu“ i nisu prepoznali znakove političkog nasilja. Električar koji je nedavno radio s njim opisao ga je kao sramežljivu osobu koja „nije puno pričala osim ako joj se nije obratilo.“ „Nije stvarno pričao o politici… osim ako netko nije započeo razgovor“, rekao je električar, dodajući da „nije bio previše ljubitelj Trumpa ili Charlieja Kirka.“, piše CNN.

Bivši kolega opisao je Robinsona kao „jako, jako zaljubljenog u video igre“ i zainteresiranog za dizajn videoigara. „S prijateljima bi provodio pauze igrajući kartične igre i slično“, rekao je. „Bio je tiho cijelo vrijeme i malo smiješan,“ dodao je kolega, „nije često davao zabrinjavajuće izjave niti je bio u problemima. Bio je zabavan za društvo, ali sramežljiv i rijetko se otvarao.“

Guverner Cox rekao je da je član obitelji istražiteljima rekao kako je na obiteljskom ručku Robinson spomenuo Kirkov nadolazeći događaj na Utah Valley University i „razgovarali su o tome zašto ga ne vole i koje stavove ima.“ Policija je nakon pucnjave pronašla pušku s navojem u šumi blizu kampusa. Na čahurama su bile urezane poruke, uključujući stihove talijanske antifašističke pjesme, ali i internetske memeove, poput: „Ako ovo pročitaš, gay si LMAO.“