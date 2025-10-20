Novinar pitao Trumpovu glasnogovornicu tko je izabrao Mađarsku za sastanak, ona mu odgovorila: 'Tvoja mama'

Američki predsjednik Donald Trump prije nekoliko je dana najavio da bi se s ruskim kolegom Vladimirom Putinom trebao sastati u Budimpešti. Nakon te najave, HuffPost je kontaktirao njegove glasnogovornike te upitao zašto je za sastanak izabrana baš Mađarska.

"Mađarski glavni grad bio je mjesto potpisivanja Budimpeštanskog memoranduma 1994. godine, u kojem je Ukrajina predala nuklearno oružje koje je naslijedila nakon raspada Sovjetskog Saveza u zamjenu za uvjeravanja da će Rusija poštovati teritorijalni integritet Ukrajine. Putin je prekršio to obećanje svojom invazijom i aneksijom Krima 2014. godine, desetljećima dugom vojnom ofenzivom u regiji Donbasa, a zatim sveopćom invazijom 2022. godine. On i dalje ubija ukrajinske civile u njihovim domovima redovitim napadima dronovima i projektilima", objavio je HuffPost, objašnjavajući zašto je postavio to pitanje.

Nakon nekoliko minuta, stigao je odgovor Karoline Leavitt, glasnogovornice Bijele kuće, u kojem je stajalo: "Tvoja mama." Steven Cheung, direktor komunikacija Bijele kuće, isti je odgovor pružio minutu kasnije.

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate's feed, it reads…

Nakon što je novinar S.V. Date upitao Leavitt smatra li svoj odgovor smiješnim, ona je odgovorila: "Meni je smiješno što sebe zapravo smatrate novinarom. Vi ste krajnje lijevi šarlatan kojeg nitko ne shvaća ozbiljno, uključujući vaše kolege u medijima, samo vam to ne govore u lice. Prestanite mi slati svoja neiskrena, pristrana i besmislena pitanja.“

Po objavi njihove prepise, Leavitt se oglasila i na platformi X. Tamo je objavila: "Za kontekst, S.V. Date iz Huffington Posta nije novinar zainteresiran za činjenice. On je ljevičarski šarlatan koji godinama dosljedno napada predsjednika Trumpa i neprestano mi zasipa telefon demokratskim govornim točkama." Novinar je napisao komentar ispod njezine objave te poručio: "Osjećate li se sada bolje? Možete li sada odgovoriti na pitanje? Molim vas i hvala vam."