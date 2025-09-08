Novi veliki prosvjed u Beogradu: Okupljanje krenulo ispred zgrade Vlade Srbije

Studenti su organizirali novi veliki prosvjed u Beogradu, zbog policijske represije 5. rujna u Novom Sadu. Okupljanje na prosvjedu nazvanom "Indeks je jači od pendreka" krenulo je ispred zgrade Vlade Srbije. Studenti su zauzeli križanje ulica Nemanja i Knez Miloš, a promet je zaustavljen. Tamo je prisutna i prometna policija.

Okupljeni ispred zgrade Vlade Srbije rade buku zviždaljkama i trubama. "Ne pristajemo da nas nazivaju huliganima samo zato što tražimo pravdu", izjavila je jedna studentica, prenosi Nova.rs.

Policija u opremi za razbijanje demonstracija zbog čijega su prisustva i grubog postupanja nedavno organizirani veliki prosvjedi u Novome Sadu napustila je u ponedjeljak zgradu Filozofskog fakulteta, da bi, kako javljaju gradski mediji, prešla u zgradu Rektorata Sveučilišta. "Policija nije napustila studentski kampus, već je prešla u Rektorat koji je 'zauzela' nakon velikog studentskog prosvjeda u noći na subotu i to na poziv rektora“, objavio je portal "021.rs“.

Policija je na fakultetu bila 13 dana jer je dekan pozvao na intervenciju, da bi se nakon toga zaključao u zgradi i izbacio studente, navodi regionalni medij N1 i dodaje da su nakon toga započeli studentski i građanski prosvjedi koje je policija oštrom intervencijom ugušila. Studenti više nemaju pristup ni rektoratu u koji je na poziv dekana Dejana Madića ušla interventna policija, pa su zajedno s nekim nezadovoljnim profesorima ispred uprave Sveučilišta.

Ministar prosvjete Dejan Vuk Stanković izjavio je da se situacija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu "normalizira“ i dodao se to vidi i po tome što se 1300 studenata prijavilo da polaže ispite, i da u zgradi više nema studenata u blokadi, koje je nazvao blokaderima. "Nije me nitko obavještavao o tome, ali sama činjenica da 1300 studenata hoće ući i da nema više blokadera u samoj zgradi je dovoljan pokazatelj da se stvari normaliziraju“, rekao je Stanković na postoji TV K1.

U Novome Sadu su u ponedjeljak, ispred Kliničkog centra Vojvodine (KCV), prosvjedovali medicinski radnici i studenti Medicinskog fakulteta. Prosvjed "Mi previjamo, vi prebijate" organiziran je zbog policijske brutalnosti, koja je kulminirala u petak tijekom velikog skupa u Novom Sadu, na kojemu pripadnici policije nisu štedjeli ni medicinare koji su ukazivali pomoć ozlijeđenim građanima, a čak su i priveli jednog liječnika dok je pružao pomoć, prenio je N1.

Medicinari su sa studentima blokirali dio središta grada kod KCV-a i odali šesnaestominutnu počast stradalima na željezničkoj postaji, držeći transparente. Novi Sad je u prethodne dva tjedna bio poprište oštrih sukoba policije i studenata i građana koji su prosvjedovali zbog ulaska interventnih jedinica na dva novosadska fakulteta i uporabe sile protiv prosvjednika. Više je desetina prosvjednika ozlijeđeno i privedeno. Antivladini skupovi se organiziraju od studenog prošle godine zbog pogibije 16 osoba na kolodvoru željezničkog kolodvora u Novom Sadu.