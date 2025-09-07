VIDEO Branitelji u Šibeniku prosvjedovali protiv financiranja FALIŠ: 'Braćo po oružju, opet moramo braniti svoj dom'

Stotinjak ratnih veterana Domovinskog rata okupili su se na šibenskoj Poljani, glavnom gradskom trgu, na prosvjednom skupu kojim traže prestanak financiranja Festivala alternative i ljevice FALIŠ! koji je prošle srijede uz jake snage osiguranja i specijalne policije otvoren na tvrđavi Barone, 13. godinu u nizu. Okupljeni su na početku otpjevali himnu nakon čega se mogao čuti i povik ZDS. Šibenskim udrugama branitelja iz domovinskog rata pridružili su se i suborci iz Imotskog, Pakoštana, Benkovca, Splita…U pozivu svim braniteljima iz Domovinskog rata da im se pridruže naveli su kako je riječ o prosvjedu i protiv svih ostalih protuhrvatskih događanja. Organizatori prosvjeda su članovi Koordinacije braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Šibensko-kninske županije, ukupno njih 13, koji su krajem kolovoza javno zatražili prekid financiranja FALIŠ-a javnim novcem.

- Želimo sačuvati temelje hrvatske opstojnosti i hrvatske demokracije, a ne da bude onoga protiv čega smo digli glas prije nekoliko dana na jednoj i drugoj poziciji udaljenoj 113 metara dalje odavde. Da kojekakva politička zbivanja budu uvijena u celofan kulturnih zbivanja Grada Šibenika- poručili su prosvjednici. Potom je pročitano priopćenje Koordinacije braniteljskih udruga Šibensko kninske županije.

-Naš lijepi Šibenik, Šibenik koji daje novac onima koji ne vole ni Šibenik ni Hrvatsku. Nažalost, niti nas Hrvate. Mi znamo zašto smo svi ovdje pokraj Uprave našeg grada. Mi smo ovdje jer volimo naš Šibenik i našu Hrvatsku. Mi smo ovdje jer i našem gradu i našoj domovini želimo sve najbolje. Mi smo ovdje jer se ponovno, kao i u Domovinskom ratu, moramo boriti za naš kamen za naše zidine za našu povijest za našu budućnost, za našu bit i smisao postojanja. Mi smo ovdje jer se opet moramo boriti za naš dom, ovaj put ne oružjem, nego riječju. Ovaj put protestom, mi kažemo, dosta nam je. Mi znamo da je šutljiva većinska Hrvatska s nama. Pod krinkom kulture i demokracije kvazi ljevičarske skupine i udruge potpomognute novcem naše države i našeg grada godinama promiču svoje istine, a naše zanemaruju. Njihove istine nisu istine hrvatskog naroda i njihove istine su iste one istine kojima su gađali ovaj grad i sve druge gradove i mjesta Lijepe naše i njihove istine o kojima oni ne govore, smještene su u godine odmah nakon prestanka Drugog svjetskog rata, kada su pobijene tisuće nevinih u jugo komunističkom progonu- istaknuto je.

- Benkovac nije odabran slučajno, on je podnio jednu od najvećih žrtava u ratu pokoriti Benkovac znači dobiti krila za krenuti dalje. Mi samo volimo, a oni mrze i to je cijela poanta oko ovih festivala u Šibeniku i Benkovcu…Hrvatska je danas jača nego što je bila ikada u zadnjih 30 godina. Oni žele da Hrvatska bude institucionalno crvena a mi to nećemo dopustiti,- kazao je Željko Ušljebrka iz Benkovca, član 3. Gardijske brigade.

Stigli su i branitelji 113. šibenske brigade iz Australije. Jedan od njih Ivica Maričić, koji nam je kazao: - Bio sam tu kada je trebalo, bio sam Oluji, a stigao sam i sada dati podršku svojoj braći -.

Kažu da se okupljaju kako bi pokazali snagu i zajedništvo u borbi za očuvanje dostojanstva hrvatske države i njenog naroda. Poziv događanja objavljen je na društvenoj mreži Facebook, gdje ga je 'otvorio' Denis Škugor, jedan od pripadnika Koordinacija branitelja i zagovornik ukidanja financiranja novcem poreznih obveznika FALIŠ-a i svih ostalih programa koji, kako objašnjavaju u Koordinaciji, narušavaju ugled i dostojanstvo branitelja i Hrvatske.

Prosvjed se odvija uoči posljednje večeri Fališ!-a kada je na tvrđavi Barone s početkom u 21 sat na programu besplatna projekcija nagrađivanog dokumentarnog filma „Mirotvorac“ uz gostovanje redatelja Ivana Ramljaka. Uz Ramljaka, scenarij „Mirotvorca“ potpisuju istraživački novinar, Drago Hedl i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, Hrvoje Zovko. I dok je prikazivanje „Mirotvorca“ u Zadru otkazano prije nekoliko dana zbog negodovanja dijela hrvatskih branitelja, organizatorima FALIŠ-a u Šibeniku, poručio je programski urednik festivala, Branko Sekulić, takvo što ne pada na pamet. FALIŠ je otvoren u srijedu navečer na tvrđavi Barone u Šibeniku bez incidenata iako su šibenski ratni veterani u srijedu zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na festival od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku. Program se druge večeri preselio na Malu ložu, a među posjetiteljima u prvim redovima bio je predsjednik Zoran Milanović koji je nenajavljeno došao na predstavljanje knjige „Sutjeska: bitka svih bitaka“, autora Šimuna Cimer.

Šibenski gradonačelnik Željko Burić kazao je za Večernji list da Fališ! ide dalje unatoč prosvjedima te kako on neće biti diktator i petljati se u rad neovisnog tijela za kulturu koje odlučuje o dodjeli sredstava sufinanciranja za prijavljene programe. Fališ! je u sklopu programa Šubenskog kulturnog ljeta ove godine dobio potporu u iznosu od devet tisuća eura.