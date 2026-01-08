Naši Portali
USKORO IZGLASAVANJE

Novi udar na Putina! 'Trump je dao zeleno svjetlo'

VL
Autor
Laura Puklin
08.01.2026.
u 08:46

Prema prijedlogu, zakon bi uveo takozvane sekundarne sankcije državama poput Kine i Indije koje kupuju rusku naftu i plin, a cilj im je da se presiječe dotok novca koji financira ratnu mašineriju predsjednika Vladimira Putina

Donald Trump dao je zeleno svjetlo zakonskom prijedlogu o novim sankcijama Rusiji, izjavio je sinoć, nakon sastanka u Bijeloj kući, republikanski senator Lindsey Graham, prenosi Politico. Senat bi o tom prijedlogu trebao glasati već idući tjedan, a sankcije imaju za cilj izvršiti dodatni pritisak na Moskvu kako bi okončala rat u Ukrajini. "Nakon vrlo produktivnog sastanka danas s predsjednikom Trumpom o nizu pitanja, dao je zeleno svjetlo dvostranačkom zakonskom prijedlogu o sankcijama Rusiji na kojem mjesecima radim sa senatorom Richardom Blumenthalom i mnogim drugima”, rekao je Graham.

Pri čemu je mislio na demokratskog senatora iz Connecticuta koji je suautor tog dugo blokiranog zakona. Na upit o Grahamovim tvrdnjama, dužnosnik Bijele kuće potvrdio je kako Trump podržava zakonodavstvo. Graham je dodao da bi se glasanje u Senatu moglo održati “nadamo se već sljedeći tjedan”. Inače, Graham i republikansko vodstvo u Senatu mjesecima su surađivali s Bijelom kućom kako bi se postigao dogovor o konačnoj verziji zakona. Međutim, ovo nije prvi put da je Graham najavio skoro izglasavanje, a da bi se nakon toga inicijativa ponovno zaglavila u proceduri.

Prema prijedlogu, zakon bi uveo takozvane sekundarne sankcije državama poput Kine i Indije koje kupuju rusku naftu i plin, a cilj im je da se presiječe dotok novca koji financira ratnu mašineriju predsjednika Vladimira Putina. “Ukrajina čini ustupke radi mira, a Putin samo govori i nastavlja ubijati nevine”, istaknuo je Graham. Dodao je i kako bi donošenje zakona u ovom trenutku bilo “pravovremeno”. Glasnogovornik Lindseyja Grahama nije odmah odgovorio na pitanje hoće li u zakon biti unesene izmjene na Trumpov zahtjev. Američki predsjednik ranije je tražio apsolutnu fleksibilnost kada je riječ o uvođenju i povlačenju sankcija, odnosno pravo da ih po vlastitoj procjeni aktivira ili ukida.
Avatar Spasimo Eu od ruSSije
Spasimo Eu od ruSSije
10:01 08.01.2026.

Odlično, samo udrite po ruskim zločincima svime što imate!

Avatar "ruSSki mir"
"ruSSki mir"
10:04 08.01.2026.

Ovo će biti novi udar po Kini jer već je izgubila naftu iz Venezuele, a sada će ih našamarati i zbog kupnje ruske nafte. Ujak Sam pokazuje tko je jedini veliki gazda na svijetu, nikakva Kina, a još manje rusija

DD
D.D.M.
10:02 08.01.2026.

Nisam siguran u to jer Graham to najavljuje već 6 mjeseci pa ništa, ali drži palčeve da prođe

