Novi sukob u zagrebačkom SDP-u: 'Žele kontrolirati Forum mladih, članove i njihove roditelje zovu na mobitele'

Na mladima svijet ostaje, čuli smo to milijun puta do sada i gotovo svaka politička stranka voli se hvaliti politikama za mlade. Stranačke mladeži baze su budućih stranačkih prvaka, zastupnika, skupštinara pa čak i ministara. Iako, izvana djeluje idilično prepuno ideja za boljitak društva koje mladi puleni donose, iznutra, čini se, itekako ima problema.

Baš poput seniora koji su se u posljednje vrijeme toliko posvađali da je došlo do svojevrsnog raskola stranke i u Forumu mladih SDP-a posljednjih dana prilično je burno.

Naime, na subotnjoj Skupštini Foruma mladih SDP-a Hrvatske donesena je odluka o raspuštanju zagrebačkog Foruma mladih. I ne bi ovo bila posebna vijest da, kako doznaje Večernji list, posrijedi nije obračun unutar gradske organizacije.

– Viktor Gotovac želi uništiti Forum mladih Grada Zagreba, neprestano se vrši pritisak na nas i iz gradske organizacije neprestano se upliću u naš rad. Do te mjere se vrši pritisak na članove foruma da ih se naziva na mobitel i ne samo njih nego i njihove roditelje. – kazao nam je Nikola Peruničić, predsjednik upravo raspuštenog Foruma.

U razgovoru nam otkriva da je za vijest da se zagrebački forum raspušta doznao neslužbeno od kolega jer je u trenutku odlučivanja o sudbini njegova foruma bio na putu u inozemstvu.

– Još u petak sam se čuo s novoizabranim predsjednikom FM SDP Hrvatske Lovrom Lukavečkim koji mi je rekao da je to naša unutarnja stvar – prepričava nam Peruničić i dodaje da je odluka donesena s minimalnim brojem glasova, što još više potpiruje njegovu sumnju u legitimnost ovog postupka.

Kako je moguće da se raspusti Forum u glavnom gradu koji broji dvjestotinjak članova koji su, prema Peruničićevim riječima, ostali šokirani ovom odlukom, pitali smo predsjednika nacionalnog foruma, mladog SDP-ovca iz Varaždinske županije, Lovru Lukavečkog koji je na ovu dužnost izglasan prije otprilike mjesec dana.

– Nakon žalbe od strane samih članova Foruma mladih SDP-a Zagreb Nadzornom odboru Foruma mladih SDP-a utvrđeno je kako je Gradski odbor Foruma mladih SDP-a Zagreb ostao bez kvoruma što onemogućuje pravovaljano donošenje odluka i raspisivanje izborne konvencije koja treba uslijediti. – pojašnjava Lukavečki, no Peruničić te razloge naziva lažnima.

– Na prevaru su nam obrisali dva člana koji su aktivni i na taj način srušili kvorum, uostalom prema pravilima to i nije uvjet za raspuštanje organizacije – tvrdi Peruničić i pojašnjava iza svega stoji Gotovac koji se hvalio novim „seksi“ SDP-om koji će biti privlačan mladima a, tvrdi naš sugovornik, od toga nema ništa osim floskula.

– To je bila želja SDP-a Zagreb, primarno Viktora Gotovca i Davora Terzića, zato jer im je FM SDP Zagreb već dao do znanja da se ne slažu s njihovom marginalizacijom mladih koja je jasna već od prije godinu dana kada je objavljena lista za Skupštinu Grada Zagreba gdje je najviše rangirani mladi član bio 18., a nastavila se sa time da me se nije primilo natrag u članstvo stranke dok nisu prošli rokovi za kandidature za funkcije SDP-a Zagreb kako se ne bih mogao kandidirati – dodaje Peruničić koji kaže da će pravdu tražiti na Nadzornom odboru Foruma kojem će uputiti žalbu, no sumnja u ishod jer, kaže i tamo većinu drži ekipa iz Varaždinske županije odakle je i predsjednik Lukavečki koji je pokrenuo proces raspuštanja organizacije.

Lukavečki je za Večernji list takve insinuacije demantirao te istaknuo da je baš kako bi se pokazala nepristranost na mjesto privremene povjerenice u Zagreb imenovana glavna tajnica FM SDP Hrvatske koja nije iz Zagreba. Štoviše, Lukavečki nam je kazao kako je Peruničić bio upoznat sa cijelom situacijom.

– Predsjednik Foruma mladih SDP-a Zagreb bio je upoznat sa žalbom, na koju se i očitovao. Isti je bio upoznat i s rješenjem Nadzornog odbora, na koje se također očitovao – tvrdi Lukavečki, no Peruničić uzvraća i ne vjeruje da će Forum SDP-a Hrvatske biti nepristran.

Predsjednik raspuštenog foruma to potkrepljuje poveznicom između članice FM SDP-a Hrvatske i predsjednika zagrebačkog SDP-a Viktora Gotovca.

– Rea Andrijašević, članica Predsjedništva FM SDP Hrvatske koju je Gotovac postavio za predsjednicu Savjeta za mlade SDP-a Zagreb, na temelju toga što njen dečko i Gotovac imaju redovita druženja uz dugo odstajali sok od grožđa više puta tjedno u središnjici stranke – govori Peruničić i nastavlja: Pasivnost Gotovca oko Programa za mlade Grada Zagreba na kojemu je radio i forumaš te Potpredsjednik FM SDP Zagreb Petar Jurišin je sramotna za stranku koja godinama ima puna usta mladih, a kada je potrebno otvoriti dokument zaključuje se da je to previše posla.

Za komentar smo upitali i Viktora Gotovca koji nam je u kratkom telefonskom razgovoru kazao da nije upoznat sa slučajem te da član Foruma niti je ikada bio. Također, odbacio je navode da zanemaruje politiku prema mladima, a Nikolu Peruničića pozvao je da sam objasni što je problem.

– To je dobar dečko, ne znam u čemu je problem. S njim sam često znao popiti kavu ili sok. Morat ćete njega pitati što je posrijedi. – kazao nam je kratko Gotovac.

Peruničić zaključuje da je sljedeći korak žalba Nadzornom odboru, no po svemu sudeći to neće riješiti još jedan u nizu sukoba u najjačoj oporbenoj stranci.