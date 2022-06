SDP pokrenuo akciju: Da bi ostao lider oporbe, Peđa Grbin vrbuje bivše članove

Najava osnivanja nove političke stranke koju osnivaju zastupnici iz Kluba socijaldemokrata, odnosno izbačeni iz SDP-a ili oni koji su tu stranku sami napustili, natjerala je Iblerov trg na konkretne akcije pa čak i na akciju povratka nekih svojih bivših zastupnika u saborski Klub SDP-a. Nimalo to ne čudi s obzirom na to da postoji velika šansa da u trenutku kada se nova stranka i osnuje, a što bi se trebalo dogoditi do kraja srpnja, postane najbrojnija oporbena politička opcija u Saboru.



”Vrata su otvorena”